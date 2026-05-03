Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en Estados Unidos; su defensa ya se acerca al Departamento de Justicia para negociar un posible acuerdo

Los abogados del senador mexicano Enrique Inzunza se acercaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos para gestionar su posible ingreso como testigo cooperante, en medio de señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado.

¿Qué implica ser testigo cooperante?

De acuerdo con fuentes del Departamento, un implicado que decide colaborar puede acceder a esta figura legal al ofrecer información relevante. En casos de riesgo, también puede ser integrado al programa de protección de testigos, conocido como WITSEC, lo que garantizaría su seguridad.

Las autoridades estadounidenses señalan que este tipo de solicitudes deben ser tramitadas por abogados federales registrados en Estados Unidos, quienes actúan como intermediarios ante el sistema judicial.

Acusaciones contra el senador

Según la acusación, Inzunza habría fungido como enlace entre líderes de “Los Chapitos” y el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante su etapa como secretario General de Gobierno.

El documento señala que el senador habría participado en reuniones con integrantes del cártel, en las que se acordaron acciones para favorecer y proteger sus operaciones a cambio de apoyo político.

Señalamientos sobre control institucional

Entre las acusaciones más graves, se menciona que dichos acuerdos habrían permitido al grupo criminal tener control sobre la Policía Estatal de Sinaloa, facilitando sus actividades ilícitas sin interferencia.

Ante estos señalamientos, Inzunza negó las acusaciones y aseguró que “rechaza con firmeza las imputaciones falsas”, destacando su trayectoria de más de 25 años en el ámbito judicial.

El senador afirmó que acudirá a cualquier citación de las autoridades mexicanas y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando su compromiso con la soberanía nacional y el Estado de derecho.