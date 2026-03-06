Con el objetivo de fortalecer el diálogo con tomadores de decisiones en Estados Unidos de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, llevó a cabo su primera gira de trabajo a Washington, D.C.

LEE ADEMÁS: Estados con finanzas sanas… pero 85% del gasto se va a nómina

Subrayó que el CCE y el sector privado de Estados Unidos coincidieron en que un objetivo clave de la revisión del T-MEC debe ser garantizar arancel cero para todos los bienes que cumplan con las reglas de origen del acuerdo, incluyendo aquellos bienes sujetos a aranceles sectoriales al amparo de la Sección 232 del Trade Expansion Act.

Acompañado de una comitiva, Medina Mora informó en sus redes sociales que sostuvo reuniones de alto nivel con funcionarios de los Departamentos de Comercio, de Estado, del Tesoro, de Trabajo y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, así como con miembros de comités clave en el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso, presidentes de las principales organizaciones empresariales y think tanks de Washington.

Rumbo a la revisión del #TMEC, el sector empresarial mexicano impulsa una prioridad estratégica:

arancel 0 en la Sección 232 para los productos que cumplan con las reglas de origen del Tratado.

Mantener reglas claras y condiciones de comercio justas es clave para fortalecer la… pic.twitter.com/tR81JmZMi2 — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) March 5, 2026

Destacó la importancia de México como socio comercial estratégico de Estados Unidos, toda vez que es el principal mercado de exportación de bienes estadounidenses; principal mercado de exportación para 24 industrias estadounidenses.

Así como primer o segundo destino exportador para 26 estados de la Unión Americana, y el comercio trilateral genera más de 13 millones de empleos estadounidenses.

También, sostuvo que las exportaciones de México incorporan más contenido estadounidense que aquellas de cualquier otro socio comercial de Estados Unidos, por lo que las exportaciones de nuestro país también generan empleo en la Unión Americana.

No dejó de señalar que existe una alta complementariedad entre ambos mercados, tanto en el sector industrial como en el agropecuario, ya que Estados Unidos se abastece de frutas y verduras mexicanas durante todo el año a precios accesibles, en tanto nuestro país es un mercado clave para los exportadores de granos estadounidenses.

Además de que 59% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos son bienes intermedios utilizados por la industria manufacturera estadounidense.

Medina Mora subrayó que México contribuye al fortalecimiento de las cadenas de valor regionales, lo que consolida la competitividad de América del Norte frente a otras regiones del mundo.