Gobiernos federal, capitalino y mexiquense revisan el programa Hoy No Circula, el control de emisiones, fugas de gas LP y medidas de movilidad sustentable ante el aumento de ozono y el deterioro del aire

En la Zona Metropolitana del Valle de México se han registrado, en los primeros meses de 2026, cinco contingencias ambientales provocadas por el aumento de contaminantes atmosféricos en medio de altas temperaturas, intensa radiación solar y condiciones de estabilidad atmosférica que favorecen la formación de ozono, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que, aunque estos episodios suelen concentrarse entre marzo y mayo, este año las concentraciones contaminantes comenzaron a elevarse desde enero y podrían mantenerse hasta finales de junio si continúan retrasándose las lluvias.

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Ante el incremento de contaminantes y el riesgo de nuevas contingencias, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, revisaron junto con la Comisión Ambiental de la Megalópolis posibles medidas para disminuir emisiones contaminantes, entre ellas la evolución del programa Hoy No Circula y de los esquemas aplicados durante contingencias ambientales.

También se planteó fortalecer la supervisión vehicular, homologar la calidad de las gasolinas y revisar cuáles de las propuestas pueden aplicarse de manera viable en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Durante la reunión también se propuso reforzar el control de fugas de gas LP, combatir las quemas de pastizales y ampliar los programas de reforestación como parte de las estrategias orientadas a reducir contaminantes atmosféricos.

Además, se planteó regular las motocicletas nuevas para disminuir emisiones, impulsar campañas informativas dirigidas a la población durante la temporada de ozono y aplicar programas enfocados en la protección de la salud.

Durante el encuentro, Alicia Bárcena Ibarra señaló que la intención es construir una política coordinada entre el gobierno federal, la Ciudad de México y el Estado de México para enfrentar de manera conjunta el deterioro ambiental de la metrópoli y evitar respuestas fragmentadas ante la problemática de contaminación.

En tanto, Clara Brugada Molina indicó que la Zona Metropolitana del Valle de México concentra a más de 22 millones de habitantes y mantiene una alta dependencia del automóvil, además de que los viajes metropolitanos son cada vez más frecuentes.

Por ello, al considerar como prioritario fortalecer el transporte público sustentable mediante proyectos como el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta y el Tren Suburbano Felipe Ángeles destacó las acciones a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, al que definió como “el corazón de la movilidad sustentable de la metrópoli”.

Por su parte, Delfina Gómez Álvarez aseguró que su administración continuará impulsando proyectos de movilidad sustentable, entre ellos unidades eléctricas del Mexibús y la ampliación del Mexicable con la construcción de la Línea 3 en Naucalpan.

Por lo anterior, al asegurar que la reconstrucción del Periférico Norte permitirá reducir hasta 30 minutos los tiempos de traslado, afirmó que “lo que nos toque hacer como Estado de México lo vamos a hacer, porque sí nos interesa”.