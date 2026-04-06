CDMX aumenta candidaturas con acciones afirmativas, pero sin garantizar representación efectiva

Entre 2017 y 2024 se han registrado mil 510 candidaturas de grupos de atención prioritaria, pero eso no garantiza su efectividad

Entre 2017 y 2024 en la Ciudad de México se ha registrado un incremento sostenido en candidaturas de grupos de atención prioritaria, incluyendo migrantes, personas indígenas o afromexicanas, comunidad LGBT+, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, aunque esto no se traduce automáticamente en mejor representación.

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El estudio elaborado por El Colegio de México y el Instituto Electoral de la Ciudad de México señala que en este periodo hubo 5 mil 772 candidaturas, de las cuales el 26.16% (mil 510) fueron bajo acciones afirmativas.

El análisis advierte que las acciones afirmativas no garantizan representación efectiva, ya que dependen del diseño de cuotas, estrategias de partidos y vínculos con los grupos representados.

Asimismo, se destaca que han fortalecido la representación descriptiva y simbólica, al dar mayor visibilidad a grupos históricamente excluidos, pero la representación sustantiva depende de factores como experiencia política, respaldo partidista y articulación social.

El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia de las acciones afirmativas en los procesos electorales 2017-2018, 2020-2021 y 2023-2024, enfocados en seis grupos prioritarios.

Entre los hallazgos, se identifica un aumento en candidaturas y elecciones de estos grupos, pero se advierte que más candidaturas no significa mayor éxito electoral, ya que depende del contexto político y tipo de elección.

El documento resalta fortalezas como la institucionalización, certeza jurídica y flexibilidad del modelo, pero también señala retos como la definición de beneficiarios y la necesidad de medidas diferenciadas.

Finalmente, se plantean recomendaciones para mejorar el diseño e implementación de acciones afirmativas, con el objetivo de lograr una representación política más incluyente y efectiva.