La regularización se realizará del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026; vehículos nuevos deberán venderse ya emplacados

Ante el crecimiento acelerado de scooters, bicicletas eléctricas y monopatines motorizados, que ya superan las 200 mil unidades circulando en la Ciudad de México y la zona metropolitana, el gobierno capitalino anunció el inicio de una regulación obligatoria que contempla placas, licencias, registro y sanciones económicas para conductores de vehículos eléctricos personales.

LEE ADEMÁS: Obras en Línea 2 del Metro concluirán el 31 de mayo

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó las reformas al Reglamento de Tránsito y al Reglamento de la Ley de Movilidad, con las que a partir del 1 de julio de 2026 todos los vehículos nuevos de este tipo deberán venderse emplacados, mientras que las unidades adquiridas previamente tendrán hasta el 20 de noviembre para regularizarse.

Al señalar que el objetivo es fortalecer la seguridad vial, ordenar la movilidad y evitar conflictos en banquetas, ciclovías y carriles confinados, explicó que la regulación aplicará para Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) que superen los 25 kilómetros por hora, cuenten con motores de entre 250 watts y 1.34 caballos de fuerza y tengan pesos de entre 35 y hasta 350 kilogramos, como scooters eléctricos, monopatines y algunas bicicletas eléctricas.

Los conductores deberán portar licencia tipo A1 o A2, utilizar casco de manera obligatoria y respetar restricciones de circulación similares a las motocicletas.

Entre las nuevas disposiciones se establece la prohibición de circular sobre banquetas, ciclovías, carriles confinados de transporte público y vías rápidas con velocidades superiores a 50 kilómetros por hora.

Además, se prohibirá la conducción de estos vehículos por menores de edad y bajo los efectos del alcohol.

Las sanciones irán de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a multas aproximadas de entre mil 175 y 2 mil 350 pesos, dependiendo de la reincidencia y de la falta cometida. Además, algunas unidades podrán ser remitidas al corralón.

Brugada Molina sostuvo que las modificaciones “no tienen fines recaudatorios”, sino que buscan garantizar la convivencia segura entre peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y vehículos motorizados.

Señaló que scooters eléctricos, bicicletas eléctricas y monopatines ya forman parte cotidiana de la movilidad urbana; sin embargo, advirtió que su expansión ocurrió en medio de vacíos legales que derivaron en riesgos viales y conflictos en espacios públicos.

¡En la Ciudad de México nuestra prioridad es la seguridad vial y la sana convivencia!



En la nueva regulación para vehículos eléctricos personales, como scooters y monopatines, hay reglas claras: uso de casco, licencia y placas. Bajo los principios de la pirámide de movilidad,… pic.twitter.com/Fl4h1iQlOH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 5, 2026

“Esta regulación significa reconocer esta nueva realidad y establecer reglas justas; garantizar derechos, prevenir accidentes y ordenar la coexistencia y la convivencia con todas las formas de movilidad”, afirmó.

Indicó que entre 2020 y 2024 los puntos de venta de este tipo de vehículos crecieron casi 2 mil por ciento, situación que obligó al gobierno capitalino a avanzar en un esquema formal de regulación.

La jefa de Gobierno explicó que el proceso de implementación será gradual y arrancará con campañas de difusión y cultura vial para informar a usuarios y empresas comercializadoras sobre las nuevas obligaciones, las plataformas de registro y los tipos de vehículos que deberán emplacarse.

Precisó que los vehículos nuevos deberán salir emplacados desde el 1 de julio de 2026, mientras que las personas que actualmente poseen scooters o bicicletas eléctricas dentro de las categorías reguladas contarán con un periodo de regularización hasta el 20 de noviembre.

Añadió que a partir del 1 de septiembre comenzarán a aplicarse sanciones a los vehículos nuevos que incumplan las disposiciones, mientras que las unidades adquiridas previamente serán sujetas al reglamento una vez concluido el plazo de regularización.

“Hoy damos un paso importante hacia un sistema de movilidad donde distintas formas de transporte conviven con reglas claras y con piso parejo”, indicó.

Brugada Molina añadió que las reformas están sustentadas en la “pirámide de movilidad”, principio que prioriza la protección de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público sobre vehículos motorizados.

“Regulando también avanzamos hacia la prevención. Esta regulación significa más seguridad vial para todas y todos”, sostuvo.

En Vivo | Acompáñame a Conferencia de Prensa https://t.co/0OSaMlItXR — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 5, 2026

Además, anunció que próximamente el gobierno capitalino pondrá en marcha un programa para que policías de Tránsito porten cámaras adheridas a sus uniformes, con el objetivo de transparentar la aplicación del reglamento y fortalecer la confianza ciudadana.

Por su parte, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la regulación distingue entre Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y Vehículos Eléctricos Personales (VEP), dependiendo de su velocidad, potencia y peso.

Precisó que los VEMEPE serán aquellos vehículos que superen los 25 kilómetros por hora y cuenten con motores de entre 250 watts y 1.34 caballos de fuerza, por lo que deberán contar con placas, matrícula y licencia para circular.

Detalló que existirán dos categorías: tipo A, para vehículos con peso menor a 35 kilogramos, y tipo B, para unidades de entre 35 y hasta 350 kilogramos.

En contraste, las bicicletas eléctricas o vehículos ligeros con motores menores a 250 watts, peso inferior a 35 kilogramos y velocidad máxima de 25 kilómetros por hora no requerirán placas, aunque sí deberán portar un holograma emitido por la Secretaría de Movilidad para poder utilizar ciclovías.

“El objetivo es tener una mayor seguridad vial, poder establecer las condiciones del uso seguro de estos vehículos y evitar también los constantes conflictos que tenemos en vías confinadas”, señaló.

Indicó que actualmente la dependencia mantiene un proceso de análisis técnico sobre los distintos modelos comercializados en la capital y detalló que hasta el momento ya fueron revisados más de 120 modelos diferentes de VEMEPE.

Explicó que la regulación también contempla modificaciones al Código Fiscal de la Ciudad de México para incorporar el cobro correspondiente por placas, tarjeta de circulación y licencias.

Detalló que el costo de las placas será similar al de motocicletas, con una tarifa de 709 pesos, mientras que la licencia tipo A1 tendrá un costo de 572 pesos y la licencia permanente para motociclistas ascenderá a mil 142 pesos.

Asimismo, informó que las empresas comercializadoras tendrán la obligación de registrar las unidades nuevas que vendan a partir del 1 de julio de 2026.

“Todos los vehículos nuevos tendrán que salir prácticamente emplacados”, advirtió.

Añadió que la Secretaría de Movilidad habilitará plataformas digitales tanto para empresas como para usuarios, a fin de realizar los trámites de registro, emplacamiento y obtención de hologramas.

García Nieto reconoció que actualmente no existe un padrón oficial sobre scooters y bicicletas eléctricas en circulación; sin embargo, las estimaciones de la dependencia indican que ya superan las 200 mil unidades en la Ciudad de México y la zona metropolitana, por lo que insistió en señalar que “queremos concluir el 20 de noviembre ya con datos muy claros de cuántos existen en la ciudad”, indicó.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que las multas aplicarán por no portar placas, circular sin casco, invadir carriles restringidos o incumplir otras disposiciones del reglamento.

Detalló que las infracciones serán de 10, 15 y hasta 20 UMAs dependiendo de la reincidencia y de la gravedad de la falta cometida.

Precisó que las sanciones para vehículos nuevos comenzarán a aplicarse a partir del 1 de septiembre, mientras que para las unidades adquiridas antes del 1 de julio de 2026 la aplicación general del reglamento iniciará una vez concluido el periodo de regularización, el próximo 20 de noviembre.

Aclaró, finalmente, que algunos vehículos podrán ser remitidos al corralón bajo criterios similares a los aplicados actualmente a las motocicletas.