CDMX construirá 4 mil 500 viviendas en el Centro y frenará alzas de renta

Clara Brugada enviará una ley para frenar alzas de renta sobre la inflación, combatir desalojos y crear una Defensoría Inquilinaria

El Gobierno de la Ciudad de México iniciará este año la construcción de 4 mil 500 viviendas en el Centro Histórico y enviará al Congreso local una Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles. Esta iniciativa busca impedir que los arrendamientos aumenten por encima de la inflación, establecer medidas contra los desalojos y los despojos, y crear una Defensoría Inquilinaria para atender conflictos relacionados con la vivienda.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que la estrategia integral tiene como objetivo detener el despoblamiento del Centro Histórico, recuperar las antiguas vecindades y evitar que las familias sean expulsadas hacia la periferia por el encarecimiento del suelo. “Queremos vivienda donde hay metro, transporte, trabajo y escuelas“, afirmó la mandataria.

Intervención inmediata y metas a largo plazo

En una primera etapa, se arrancaron obras en cinco predios estratégicos:

Arcos de Belén 69

Belisario Domínguez 43

Chapultepec 69

Galeana 37

Lerdo 12

En estos inmuebles se construirán o rehabilitarán más de 250 viviendas que beneficiarán a más de 900 personas. La mayoría de estos edificios fueron expropiados por utilidad pública debido a que se encontraban en ruinas o con alto riesgo estructural.

Detalles de la política de vivienda:

Defensoría Inquilinaria: Una nueva institución pública para la defensa legal de los arrendatarios frente a abusos o aumentos indebidos.

Una nueva institución pública para la de los arrendatarios frente a abusos o aumentos indebidos. Combate a la gentrificación: Se busca recuperar la vivienda popular para familias trabajadoras en zonas centrales.

Se busca recuperar la para familias trabajadoras en zonas centrales. Acciones masivas: Para 2024 se planean 10 mil viviendas en toda la ciudad; entre 2026 y 2030, la meta es alcanzar 200 mil acciones de vivienda .

Para 2024 se planean en toda la ciudad; entre 2026 y 2030, la meta es alcanzar . Costos y sustentabilidad: El costo promedio será de un millón de pesos mediante créditos accesibles. Además, las viviendas contarán con paneles solares, calentadores solares y captadores de agua de lluvia.

Esta estrategia se complementará con un programa de 100 acciones para el florecimiento del Centro Histórico, abarcando seguridad, infraestructura y patrimonio.