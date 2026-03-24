CDMX desplegará más de 10 mil elementos y cerrará vialidades por partido México-Portugal

El operativo incluye pantalla gigante en el Zócalo, transporte gratuito, restricción de autos, acciones contra la reventa y refuerzo de seguridad en toda la ciudad rumbo al Mundial 2026

Un despliegue de 10 mil 835 elementos de seguridad, el cierre de vialidades en el perímetro del Estadio Ciudad de México, la prohibición de estacionamiento para vehículos particulares y la instalación de una pantalla gigante de 25 por 14 metros en el Zócalo capitalino para la transmisión en vivo del partido forman parte del operativo que implementará el gobierno capitalino el próximo 28 de marzo, con motivo del encuentro amistoso entre México y Portugal, en la reinauguración del estadio rumbo al Mundial de Futbol 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Messi supera a Pelé: el récord histórico que acaba de romper el argentino

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que este evento funcionará como un ensayo operativo para evaluar y fortalecer las capacidades institucionales de la ciudad de cara al Mundial, con énfasis en seguridad, movilidad y logística urbana, además de permitir que la población que no asista al estadio pueda seguir el partido de manera gratuita en el Zócalo.

El dispositivo de seguridad estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desplegará 10 mil 835 elementos apoyados por 472 vehículos, 247 motocicletas, ambulancias, drones y un helicóptero.

Dentro del estadio operarán 4 mil 613 policías, mientras que 2,000 elementos de la Policía Auxiliar vigilarán accesos, gradas, pasillos y zonas de tránsito. A este operativo se suman 2,021 elementos de fuerzas federales en coordinación interinstitucional.

De manera adicional, 1,882 elementos de tránsito implementarán cortes viales para generar un perímetro peatonal seguro en las inmediaciones del estadio, mientras que 240 moto patrulleros realizarán labores de escolta y acompañamiento para el traslado de las selecciones, cuerpo arbitral y autoridades deportivas desde su arribo a la ciudad.

Como parte del operativo, se implementará un dispositivo contra la reventa de boletos en las inmediaciones del estadio, a cargo de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, en coordinación con juzgados cívicos, por lo que las personas que incurran en esta práctica serán remitidas para la sanción correspondiente.

Este 28 de marzo con el objetivo de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes y alrededores del "Estadio Ciudad de México" durante el partido México vs Portugal, realizaremos el operativo #EstadioSeguro; con un despliegue de más de 10 mil elementos… pic.twitter.com/Ha186hviwb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 24, 2026

En materia de movilidad, se determinó que no habrá acceso a estacionamientos para autos particulares en la zona del estadio. El ingreso estará restringido a vehículos de emergencia, transporte autorizado y residentes acreditados. Se aplicarán cierres viales en avenidas como Santa Úrsula, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán y Gran Sur, con rutas alternas en vialidades como División del Norte, Insurgentes, Miramontes y Canal Nacional.

El transporte público será reforzado, principalmente en el Metro —líneas 1, 2 y 9—, Metrobús y Tren Ligero, con horarios extendidos. Además, se habilitará un sistema de transporte gratuito desde puntos como Polanco, Santa Fe, colonia Roma y el Aeropuerto Internacional, con rutas hacia el Centro de Transferencia Modal de Huipulco y zonas cercanas al estadio.

El plan contempla estacionamientos remotos tipo “Park and Ride” en sitios como Auditorio, Santa Fe, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso, desde donde saldrán unidades de transporte hacia el estadio. También se implementarán circuitos de transporte eléctrico, rutas de apoyo y siete rutas peatonales organizadas para el ingreso ordenado de asistentes en el perímetro denominado “última milla”.

Las autoridades indicaron que el transporte de carga, pipas de agua y servicios de recolección de residuos serán retirados temporalmente en la zona el día del evento, mientras que hospitales y servicios de emergencia mantendrán acceso libre. Los residentes del área contarán con acreditaciones para ingresar a sus domicilios.

El operativo de seguridad se extenderá más allá del estadio con presencia en las 16 alcaldías, particularmente en zonas turísticas, corredores hoteleros, espacios culturales y puntos de alta concentración de personas, con el objetivo de mantener las condiciones ordinarias de la ciudad durante el evento.

En el Zócalo capitalino, donde se proyectará el partido, se desplegarán 2,855 elementos de seguridad, se instalarán filtros de revisión en accesos y se realizarán patrullajes con drones y personal en campo para prevenir conductas de riesgo y garantizar el orden durante la concentración de asistentes.

En el ámbito comercial, se permitirá la venta de alimentos por parte de vecinos en las inmediaciones del estadio bajo supervisión, mientras que el comercio en vía pública continuará bajo un esquema de reordenamiento. El gobierno capitalino informó que se firmará un acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor para evitar aumentos injustificados en precios de hoteles, restaurantes y transporte, mediante operativos permanentes de verificación.

Además, se desplegará personal de orientación en distintos puntos de la ciudad para apoyar a asistentes, junto con herramientas de atención como el chatbot Yoli y el servicio Locatel, que brindarán información sobre rutas, accesos y operativos.

Indicó, finalmente, que este operativo permitirá medir la capacidad de respuesta institucional rumbo al Mundial de Futbol 2026.