La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el chatbot turístico “Xoli”, un sistema que operará a través de WhatsApp para ofrecer información sobre cultura, turismo, movilidad y actividades en la capital, como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026.
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Explicó que este servicio permitirá a visitantes y habitantes consultar, en tiempo real y desde su celular, opciones de museos, eventos, restaurantes y rutas de transporte, con atención disponible las 24 horas del día en español e inglés.
El sistema, dijo Brugada Molina, desarrollado por la Agencia Digital de Innovación Pública en coordinación con las secretarías de Turismo y Cultura, utiliza inteligencia artificial y árboles de decisión para responder preguntas abiertas y mantener interacción directa con los usuarios.
Durante la presentación del chatbot se explicó que, para acceder, basta con guardar el número 55 65 65 93 95 y enviar un mensaje.
Xoli es el nuevo chatbot que guiará a capitalinos y visitantes a explorar cada rincón de la capital con oferta cultural, turística, deportiva y gastronómica antes, durante y después del #Mundial2026.— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 19, 2026
¡Añádelo a tus contactos con el número 55 6565 9395!#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/4UPZVJ2Kz4
La mandataria señaló que la capital concentra 60 mil restaurantes, 329 mercados y la mayor cantidad de museos a nivel mundial, además de registrar un promedio de 3 mil actividades diarias, que pueden llegar a 5 mil en temporadas altas.
Brugada Molina destacó la realización del torneo de futbol más grande organizado en la ciudad, en el que participaron 7 mil 648 niñas y niños, de los cuales mil 440 son de Iztapalapa. Indicó que equipos como Amazonas y Utopía Tepetongo avanzaron a la fase final y participarán en un partido vinculado a la reinauguración del estadio.
Señaló que el objetivo es que el Mundial se viva también en colonias y barrios, mediante actividades deportivas y espacios de participación para la población.