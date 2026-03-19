La plataforma brindará atención 24/7 a través de WhatsApp en dos idiomas; en paralelo, más de 7 mil menores participaron en el torneo de futbol más grande organizado en la ciudad

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el chatbot turístico “Xoli”, un sistema que operará a través de WhatsApp para ofrecer información sobre cultura, turismo, movilidad y actividades en la capital, como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026.

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Explicó que este servicio permitirá a visitantes y habitantes consultar, en tiempo real y desde su celular, opciones de museos, eventos, restaurantes y rutas de transporte, con atención disponible las 24 horas del día en español e inglés.

El sistema, dijo Brugada Molina, desarrollado por la Agencia Digital de Innovación Pública en coordinación con las secretarías de Turismo y Cultura, utiliza inteligencia artificial y árboles de decisión para responder preguntas abiertas y mantener interacción directa con los usuarios.

Durante la presentación del chatbot se explicó que, para acceder, basta con guardar el número 55 65 65 93 95 y enviar un mensaje.

Xoli es el nuevo chatbot que guiará a capitalinos y visitantes a explorar cada rincón de la capital con oferta cultural, turística, deportiva y gastronómica antes, durante y después del #Mundial2026.



¡Añádelo a tus contactos con el número 55 6565 9395!#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/4UPZVJ2Kz4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 19, 2026

La mandataria señaló que la capital concentra 60 mil restaurantes, 329 mercados y la mayor cantidad de museos a nivel mundial, además de registrar un promedio de 3 mil actividades diarias, que pueden llegar a 5 mil en temporadas altas.

Brugada Molina destacó la realización del torneo de futbol más grande organizado en la ciudad, en el que participaron 7 mil 648 niñas y niños, de los cuales mil 440 son de Iztapalapa. Indicó que equipos como Amazonas y Utopía Tepetongo avanzaron a la fase final y participarán en un partido vinculado a la reinauguración del estadio.

Señaló que el objetivo es que el Mundial se viva también en colonias y barrios, mediante actividades deportivas y espacios de participación para la población.