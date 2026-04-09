CDMX invertirá 5 mil 183 mdp para evitar colapso de movilidad en el Mundial 2026

Tras el caos en la reapertura del Estadio Banorte, Clara Brugada anunció mejoras en transporte y operativos para partidos en CDMX

El colapso vial y peatonal registrado en la reapertura del antiguo Estadio Banorte encendió las alertas sobre la capacidad de la Ciudad de México para recibir el Mundial de 2026. Un solo partido bastó para saturar accesos, provocar filas y traslados de varias horas, además de exhibir la falta de estacionamiento y la insuficiencia del transporte público en Santa Úrsula.

LEE ADEMÁS: Presentan diputados panistas reformas para la Ley de Reconstrucción

Por lo anterior, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una inversión de 5 mil 183 millones de pesos para reforzar la movilidad rumbo al torneo, cuando el Estadio Banorte reciba el partido inaugural y otros cuatro encuentros.

Brugada Molina reconoció que el partido amistoso de marzo funcionó como un ensayo fallido para medir la movilidad alrededor del estadio. Afirmó que la llegada masiva de automóviles particulares agravó el caos, por lo que durante el Mundial se privilegiará el transporte público.

“Creemos que fue una buena experiencia que no llegaran automóviles particulares. El servicio público funcionó”, afirmó.

El plan contempla casi 200 kilómetros de infraestructura nueva o renovada: 100 kilómetros de nuevas rutas de electromovilidad, 50 kilómetros de mantenimiento y modernización del Metro y 34 kilómetros de ciclovías.

Entre las principales obras está la ruta Quetzalcóatl del Metrobús, que une el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Paseo de la Reforma mediante 19 unidades eléctricas. También se modernizarán las terminales del aeropuerto y San Lázaro.

Mejoramos la movilidad en la ciudad con casi 200 km de infraestructura al servicio de la población rumbo al #Mundial2026.



Moverse mejor en nuestra capital se traduce en el acceso a más derechos y mayor bienestar. pic.twitter.com/jLC21o2gkS — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 8, 2026

La principal apuesta para el sur de la ciudad será la modernización del Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco, que será renombrado como Ruta del Ajolote. Se construye una nueva terminal en Taxqueña, se remodelan siete estaciones y se incorporarán 17 trenes nuevos, con lo que la capacidad pasará de 100 mil a 200 mil pasajeros diarios.

Además, se pondrá en marcha la Línea 14 del Trolebús entre Huipulco y Universidad, así como la Línea 0, de Chapultepec a Ciudad Universitaria.

El Metro también será reforzado. La Línea 2 recibirá mil 500 millones de pesos para aumentar de 28 a 32 trenes, rehabilitar vías, escaleras, iluminación, torniquetes y sistemas eléctricos, además de instalar 800 cámaras de videovigilancia.

El gobierno capitalino intervendrá los CETRAM de Huipulco, Universidad y Taxqueña, construirá biciestacionamientos y concluirá la ciclovía Gran Tenochtitlán, de 34 kilómetros, entre el Centro Histórico y el sur de la ciudad.

Brugada Molina, finalmente, adelantó que en las próximas semanas se definirá un operativo especial para los partidos, en coordinación con la FIFA y los administradores del estadio y dijo que se analizará ampliar horarios del Tren Ligero y Metrobús, restringir la circulación de automóviles en la zona, entregar gafetes a vecinos y promover trabajo a distancia y suspensión de clases el día inaugural.