La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció una buena noticia para los automovilistas: aún es posible acceder a descuentos en multas de tránsito, como parte de un programa de regularización vigente en la capital.
Descuentos de hasta el 90%
De acuerdo con el comunicado oficial, los conductores podrán obtener reducciones de hasta el 90% en el monto de sus multas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, con vigencia hasta el 30 de abril de 2026.
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Te invitamos a regularizar tus adeudos de forma sencilla pagando solo el 10% del total de tu multa. 💵
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🗓️ Vigencia: 30 de abril 2026
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Multas que entran en el programa
El beneficio aplica para infracciones generadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025, según informó la SSC-CDMX, lo que permite a miles de automovilistas regularizar sus adeudos pendientes.
¿Quiénes pueden acceder al beneficio?
La promoción está dirigida a propietarios de vehículos particulares y concesionarios de transporte individual (taxis), quienes podrán pagar únicamente el 10% del total de su multa, facilitando así la regularización de sus obligaciones.
Sin embargo, no todas las infracciones entran en este programa. Quedan excluidas las multas relacionadas con lesiones a personas en hechos de tránsito, aquellas vinculadas a la comisión de un delito, así como la invasión de carriles de transporte público.
Opciones para realizar el pago
Las multas pueden pagarse en línea a través de los portales finanzas.cdmx.gob.mx o infracciones.cdmx.gob.mx, utilizando la Llave CDMX, además de la app Tesorería CDMX para pagos digitales.
También es posible realizar el pago de forma presencial en quioscos de la Tesorería, sucursales bancarias y tiendas de autoservicio autorizadas, utilizando la línea de captura correspondiente para completar el trámite de manera segura.