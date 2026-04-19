  • Home
  • CDMX / CDMX ofrece 90% de descuento en multas de tránsito: requisitos y cómo aplicarlo

CDMX ofrece 90% de descuento en multas de tránsito: requisitos y cómo aplicarlo

CDMX, multas de tránsito, descuento multas CDMX, Gobierno CDMX, reducción de multas, beneficios tránsito, pago de multas, condonación CDMX


multas de tránsito 2026
Descuentos en multas de tránsito 2026 en CDMX: guía para aprovechar el 90% | Foto: Cuartoscuro.com

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció una buena noticia para los automovilistas: aún es posible acceder a descuentos en multas de tránsito, como parte de un programa de regularización vigente en la capital.

Descuentos de hasta el 90%

De acuerdo con el comunicado oficial, los conductores podrán obtener reducciones de hasta el 90% en el monto de sus multas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, con vigencia hasta el 30 de abril de 2026.

Multas que entran en el programa

El beneficio aplica para infracciones generadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025, según informó la SSC-CDMX, lo que permite a miles de automovilistas regularizar sus adeudos pendientes.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La promoción está dirigida a propietarios de vehículos particulares y concesionarios de transporte individual (taxis), quienes podrán pagar únicamente el 10% del total de su multa, facilitando así la regularización de sus obligaciones.

Sin embargo, no todas las infracciones entran en este programa. Quedan excluidas las multas relacionadas con lesiones a personas en hechos de tránsito, aquellas vinculadas a la comisión de un delito, así como la invasión de carriles de transporte público.

Opciones para realizar el pago

Las multas pueden pagarse en línea a través de los portales finanzas.cdmx.gob.mx o infracciones.cdmx.gob.mx, utilizando la Llave CDMX, además de la app Tesorería CDMX para pagos digitales.

También es posible realizar el pago de forma presencial en quioscos de la Tesorería, sucursales bancarias y tiendas de autoservicio autorizadas, utilizando la línea de captura correspondiente para completar el trámite de manera segura.