Descuentos en multas de tránsito 2026 en CDMX: guía para aprovechar el 90% | Foto: Cuartoscuro.com

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció una buena noticia para los automovilistas: aún es posible acceder a descuentos en multas de tránsito, como parte de un programa de regularización vigente en la capital.

Descuentos de hasta el 90%

De acuerdo con el comunicado oficial, los conductores podrán obtener reducciones de hasta el 90% en el monto de sus multas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, con vigencia hasta el 30 de abril de 2026.

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🗓️ Vigencia: 30 de abril 2026



Más información: 👇 pic.twitter.com/6QJri1YuHW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 16, 2026

Multas que entran en el programa

El beneficio aplica para infracciones generadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025, según informó la SSC-CDMX, lo que permite a miles de automovilistas regularizar sus adeudos pendientes.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La promoción está dirigida a propietarios de vehículos particulares y concesionarios de transporte individual (taxis), quienes podrán pagar únicamente el 10% del total de su multa, facilitando así la regularización de sus obligaciones.

Sin embargo, no todas las infracciones entran en este programa. Quedan excluidas las multas relacionadas con lesiones a personas en hechos de tránsito, aquellas vinculadas a la comisión de un delito, así como la invasión de carriles de transporte público.

Opciones para realizar el pago

Las multas pueden pagarse en línea a través de los portales finanzas.cdmx.gob.mx o infracciones.cdmx.gob.mx, utilizando la Llave CDMX, además de la app Tesorería CDMX para pagos digitales.

También es posible realizar el pago de forma presencial en quioscos de la Tesorería, sucursales bancarias y tiendas de autoservicio autorizadas, utilizando la línea de captura correspondiente para completar el trámite de manera segura.