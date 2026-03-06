Más de cien colectivas feministas marcharán desde distintos puntos de Paseo de la Reforma hacia el Centro Histórico

La marcha del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se realizará en la CDMX con más de cien convocatorias de colectivos y organizaciones feministas, principalmente en distintos puntos del Paseo de la Reforma, desde donde partirán movilizaciones hacia el Centro Histórico, por lo que el gobierno capitalino desplegará un operativo de acompañamiento integrado por 400 mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, la Secretaría de Gobierno y áreas especializadas en atención a mujeres, informó la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.

Señaló que el 8 de marzo es una fecha que recuerda la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y que en la capital se ha consolidado como una movilización diversa en la que distintos colectivos y organizaciones salen a las calles para exigir el fin de la violencia de género y el acceso pleno a la igualdad.

Explicó que el gobierno de la ciudad revisó en el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz los mecanismos y protocolos que se aplicarán durante la jornada con el objetivo de garantizar que la movilización se desarrolle con seguridad y que las mujeres puedan ejercer su derecho a la protesta.

Añadió que la instrucción es que la presencia policial no se coloque frente a los contingentes ni interfiera en el desarrollo de la marcha, sino que permanezca en labores de acompañamiento y atención.

En ese sentido, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, explicó que el dispositivo se basará en el protocolo de actuación que se aplica en movilizaciones sociales y que tiene como prioridad garantizar el derecho a la libre manifestación.

Indicó que las 400 mujeres policías asignadas al operativo acompañarán la marcha a distancia para dar seguimiento a su desarrollo y actuar únicamente en caso de que se presente alguna situación que represente riesgo para las participantes.

Precisó que el objetivo del despliegue es permitir el desarrollo de la movilización sin obstaculizar su avance, al tiempo que se mantienen condiciones de seguridad para las manifestantes y para las personas que se encuentren en las zonas por donde transite la marcha.

Como parte del operativo, la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará cierres viales en las calles por donde avance la movilización para facilitar el desplazamiento de los contingentes y evitar riesgos derivados del tránsito vehicular.

El dispositivo también incluirá personal de la Secretaría de Gobierno que realizará labores de diálogo, orientación y mediación durante el desarrollo de la movilización, además de equipos de distintas dependencias del gobierno capitalino que brindarán acompañamiento institucional.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a la protesta sin restricciones y que la movilización se desarrolle en condiciones de seguridad.

En caso de detectarse situaciones que representen riesgos para las participantes o para otras personas en la zona, las autoridades podrán retirar objetos que puedan utilizarse para agredir o encauzar a personas hacia áreas donde no afecten el desarrollo de la protesta, sin impedir la continuidad de la manifestación.

El gobierno de la ciudad indicó que la movilización del 8 de marzo reúne convocatorias de distintos colectivos feministas que se concentran en diversos puntos de Paseo de la Reforma antes de avanzar hacia el Zócalo capitalino, lo que genera una diversidad de contingentes y formas de expresión durante la jornada.

Por su parte, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján informó que se instalaron mesas de atención en distintas alcaldías para orientar a mujeres que han sido víctimas de delitos o que buscan iniciar procesos de denuncia.

En estos espacios, explicó, se brinda asesoría a mujeres que cuentan con carpetas de investigación abiertas y a quienes requieren información sobre cómo denunciar, qué medidas de protección pueden solicitar y cuáles son las rutas institucionales de atención disponibles.

Alcalde Luján también informó que la Fiscalía mantiene habilitados canales de orientación para mujeres que requieran apoyo o información sobre procesos de denuncia, a través del número telefónico 55 5345 5000, donde se brinda asesoría sobre dónde denunciar y qué acciones pueden realizar las víctimas, así como al WhatsApp 5519925072, habilitado para atender consultas, dudas sobre procesos y quejas relacionadas con la atención institucional.

Con estos canales, explicó, se busca facilitar el acceso a orientación y acompañamiento para mujeres que enfrenten situaciones de violencia o requieran información sobre los mecanismos de denuncia.