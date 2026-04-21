Clara Brugada reportó 2.8 millones de m² intervenidos en 224 km de avenidas; el programa concluye el 31 de mayo y renovará 269 vialidades

La CDMX habrá repavimentado una cuarta parte de sus vialidades primarias al cierre de mayo, con una inversión multianual de 2 mil 600 millones de pesos y una meta de 3.5 millones de metros cuadrados intervenidos en 269 vialidades. El gobierno capitalino prevé concluir el programa el 31 de mayo, luego de siete meses de trabajos nocturnos continuos en avenidas y ejes viales de toda la capital.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en conferencia de prensa, al informar que “ya concluimos 2 millones 800 mil metros cuadrados; esto ha significado 10 mil 920 jornadas nocturnas de trabajo, divididas en 52 frentes diarios durante 210 noches a lo largo de toda la ciudad”, recordó que el programa de repavimentación “Yólotl” inició el 7 de octubre de 2025 y concluirá el 31 de mayo de este año.

Señaló que se trata de uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la actual administración, debido a que contempla recursos por 2 mil 600 millones de pesos entre 2025 y 2026, con el objetivo de sustituir el bacheo por una intervención integral de la carpeta asfáltica.

Presentación del programa de obras en toda la ciudad “Cualli Ohtli”, en el antiguo palacio del Ayuntamiento. | Foto: Cuartoscuro.com

Indicó que esa cifra representa 80 por ciento de la meta total prevista, que consiste en intervenir 250 kilómetros lineales de vialidades primarias, equivalentes a 3.5 millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica en 269 avenidas y ejes viales. Añadió que, hasta el momento, ya se han intervenido 224 kilómetros de vialidades.

Brugada Molina afirmó que las obras se realizan durante la noche para evitar afectaciones a la movilidad. Desde octubre, cuadrillas de trabajadores laboran de las 22:30 a las 6:00 horas, seis noches por semana, en distintos puntos de la capital.

Damos un paso histórico en la renovación de la carpeta asfáltica con el programa #CualliOhtli. Ya renovamos 2.8 millones de m², ¡el 80% de la meta de esta etapa!



Sumado a esto, hemos puesto en marcha la primera planta de reciclaje de asfalto en la ciudad: lo que antes se… pic.twitter.com/P1DeaUEEHZ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 20, 2026

Detalló que este año se destinaron 2 mil millones de pesos exclusivamente al programa de repavimentación, mientras que en total el gobierno capitalino ejercerá 4 mil millones de pesos en carpeta asfáltica, al considerar otros programas relacionados con mantenimiento y bacheo.

La jefa de Gobierno explicó que el gobierno capitalino tomó la decisión de abandonar el esquema de bacheo como principal estrategia de mantenimiento y sustituirlo por repavimentación integral.

“El bacheo apenas remienda la herida. La pavimentación transforma de raíz el problema. No venimos a maquillar problemas; venimos a resolver problemas de fondo”, sostuvo.

Añadió que la repavimentación permitirá contar con vialidades más duraderas y seguras, además de reducir tiempos de traslado, daños a vehículos y afectaciones a la movilidad.

Una calle pavimentada, dijo, beneficia no sólo a los automóviles, sino también al transporte público, las bicicletas y otras formas de movilidad y adelantó que una vez que concluya la temporada de lluvias, en octubre comenzará una nueva etapa de repavimentación para seguir renovando las vialidades primarias.

El objetivo, dijo, es que en un plazo de tres a cuatro años toda la red de avenidas principales de la Ciudad de México cuente con una nueva carpeta asfáltica.

“Terminamos el 31 de mayo, vienen las lluvias y, cuando concluyan, en octubre arrancaremos nuevamente para continuar con la transformación de la infraestructura vial de la ciudad”, indicó.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que los trabajos consisten en retirar 7.5 centímetros de la carpeta asfáltica existente y sustituirla por una nueva mezcla elaborada por la Planta de Asfalto de la Ciudad de México.

Indicó que la duración de la nueva carpeta asfáltica es de entre cuatro y seis años, dependiendo del volumen de tránsito, las lluvias y el mantenimiento posterior.

“Es un trabajo que nos permite hacer un mantenimiento profundo; se retiran los 7.5 centímetros de la carpeta asfáltica y se restituye por una nueva carpeta mejorada“, explicó.

Entre las vialidades intervenidas se encuentran Eje 3 Sur, Eje 4 Oriente, Eje 5 Oriente, Eje Central, Calzada de Tlalpan, Bosques de la Reforma, Paseo de la Reforma, así como distintos tramos de los ejes 5 y 6.

Raúl Basulto Luviano señaló que las labores de repavimentación son seguidas por una segunda etapa de balizamiento, es decir, la colocación de pintura, señalización y delimitación de carriles.

Para ello, el gobierno capitalino destinará 200 millones de pesos adicionales.

“Una vez que se termina la repavimentación arrancamos con el proceso de balizamiento. Son trabajos complementarios que también forman parte de la inversión”, señaló.

La administración capitalina también anunció la construcción de la primera planta de reciclaje de asfalto de la Ciudad de México, con el fin de reutilizar el material retirado de las obras.

Raúl Basulto Luviano indicó que el asfalto levantado durante las noches ya no será desechado, sino que será reincorporado a nuevos procesos de mantenimiento, con lo que se busca reducir contaminación, ahorrar recursos y avanzar hacia un modelo de economía circular.

“Vamos a reciclar ese asfalto que se retira para ahorrar recursos, reducir contaminación y demostrar que una ciudad inteligente no tira lo que puede transformar“, afirmó.