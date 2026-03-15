CDMX establece un Récord Guinness con la clase de fútbol más grande del mundo en el Zócalo, con más de 9,500 participantes rumbo al Mundial 2026

Con la participación de 9 mil 500 personas en el Zócalo capitalino, la Ciudad de México rompió el Récord Guinness de la clase de fútbol más grande del mundo, al superar la marca previa de mil 38 asistentes.

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El evento lo encabezó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y se llevó a cabo sin la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya participación había sido anunciada previamente; sin embargo, no acudió debido a que se encontraba de gira en Nayarit. La marca fue certificada por el adjudicador de Guinness World Records, Alfredo Ariza Rueda, quien confirmó la cifra oficial de participantes.

Ante miles de asistentes reunidos en la Plaza de la Constitución, Brugada Molina señaló que la actividad forma parte de las acciones rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 y destacó que el deporte puede convertirse en un mensaje de paz. “Desde esta clase de fútbol más grande del mundo gritamos alto y claro: no a la guerra, sí a la paz”, expresó.

Brugada Molina sostuvo que la respuesta de la ciudadanía demuestra la capacidad de la ciudad para organizar eventos de gran escala y afirmó que, cuando la capital participa de manera colectiva, es posible alcanzar metas que parecían imposibles.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Turismo federal como parte de la promoción del Mundial de 2026. En la jornada participaron exfutbolistas de la selección mexicana como Paul Aguilar Rojas, Braulio Luna Guzmán, Óscar “Conejo” Pérez Rojas, Adrián Chávez Ortiz, Miguel España Garcés y Francisco “Kikín” Fonseca Guzmán, quienes acompañaron las actividades deportivas en la plancha del Zócalo.

También estuvieron presentes la representante del Gobierno de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas Barrón; el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo, así como autoridades del gobierno capitalino y del sector turístico que participan en la organización de las actividades rumbo a la Copa del Mundo de 2026.