Celtics y Thunder no dan tregua con contundentes triunfos sobre Sixers y Suns en el inicio de los NBA Playoffs 2026

Boston Celtics y Oklahoma City Thunder debutaron con victorias contundentes en los Playoffs de la NBA 2026 ante 76ers y Suns, respectivamente

Los Boston Celtics y los Oklahoma City Thunder iniciaron sus series de primera ronda de los Playoffs de la NBA con contundentes victorias sobre los Philadelphia 76ers y los Phoenix Suns, respectivamente. No hubo margen para la duda ni espacio para la sorpresa: ambos equipos, considerados contendientes al título, dieron un primer paso firme en su camino hacia sus objetivos.

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Los Celtics dominaron desde el inicio con gran efectividad en los tiros, imponiéndose con un marcador de 123-91. La diferencia de 32 puntos representa la mayor victoria del equipo en un partido inaugural de playoffs en su historia, un hecho que refuerza la magnitud de su actuación.

El rendimiento fue tan sólido que incluso figuras como Jaylen Brown destacaron la importancia del resultado y el nivel mostrado por el equipo en una franquicia con gran tradición ganadora.

Los 76ers tuvieron serias dificultades ofensivas, con apenas 4 de 23 triples encestados (17.4%), mientras que Boston tomó ventaja temprana con 33 puntos en el primer cuarto contra 18 de Philadelphia. Aunque los visitantes intentaron reaccionar, los Celtics respondieron de inmediato y controlaron el ritmo del partido.

THIS is how you start the playoffs ✅#DifferentHere pic.twitter.com/Z1ot9BL2Z6 — Boston Celtics (@celtics) April 19, 2026

En palabras de Jayson Tatum, el equipo mantiene los pies en la tierra, reconociendo el talento de Philadelphia y recordando que se trata apenas del inicio de una serie a siete juegos.

En la Conferencia Oeste, los Oklahoma City Thunder fueron igual de dominantes al vencer 119-84 a los Phoenix Suns, liderados por Shai Gilgeous-Alexander (SGA), vigente MVP.

El conjunto de Phoenix nunca encontró respuestas, mientras jugadores como Dillon Brooks, Devin Booker y Jalen Green intentaban sostener la ofensiva sin éxito consistente. Brooks terminó con un bajo rendimiento de 6 de 22 en tiros de campo.

El dominio de Oklahoma City se construyó desde el primer cuarto con una ventaja de 15 puntos, ampliándose a lo largo del encuentro hasta llegar al descanso con diferencia de 21 puntos.

El liderazgo de SGA fue clave con 25 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias en 29 minutos, acompañado por contribuciones de Chet Holmgren y Jalen Williams, quienes consolidaron la victoria.

Con estos resultados, tanto Celtics como Thunder toman ventaja en sus respectivas series de los Playoffs de la NBA, dejando claro su poderío desde el arranque y enviando un mensaje contundente al resto de la competencia.