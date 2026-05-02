WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde mayo de 2026: revisa la lista completa \ Foto: Arte de Canva

Conoce la lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en mayo de 2026 y revisa si tu dispositivo dejará de ser compatible

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con algunos dispositivos a partir de mayo de 2026, debido a sus constantes actualizaciones que exigen mayores requisitos técnicos para funcionar correctamente.

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Aunque la mayoría de los teléfonos actuales no presentan problemas, existen modelos más antiguos que ya no podrán soportar las nuevas versiones de la app. Esto se debe a que muchos de estos equipos ya no reciben actualizaciones de seguridad ni mejoras del sistema operativo.

Requisitos mínimos para usar WhatsApp

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la aplicación será compatible únicamente con dispositivos que cuenten con Android 5.0 o superior y iPhone con iOS 15.1 en adelante, dejando fuera a varios modelos que no pueden actualizarse.

La plataforma explicó que cada año analiza cuáles dispositivos tienen menor número de usuarios y tecnología obsoleta, además de que muchos de ellos carecen de las funciones necesarias para ejecutar correctamente la aplicación.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Entre los dispositivos que perderán compatibilidad destacan:

iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus

Samsung Galaxy S3, Note 2 y S4 Mini

Moto G (primera generación)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

¿Se puede evitar perder la app?

Si tu celular está en esta lista, solo podrás seguir usando WhatsApp si es posible actualizar el sistema operativo a una versión compatible. Sin embargo, en la mayoría de estos modelos, esto ya no es viable.

En caso de que tu equipo no soporte las actualizaciones necesarias, la única alternativa será adquirir un celular más reciente, que garantice compatibilidad con futuras versiones de WhatsApp y otras aplicaciones esenciales.