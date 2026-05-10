Conoce cómo funciona el Centrobús en CDMX, la nueva ruta económica para recorrer el Centro Histórico, sus paradas, horarios y costo

Moverse por el Centro Histórico de la Ciudad de México ahora será más sencillo y económico gracias al inicio de operaciones del Centrobús, un nuevo sistema de transporte eléctrico que conecta algunos de los sitios culturales, gastronómicos y comerciales más importantes de la capital por solo cinco pesos.

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La nueva ruta comenzó a operar en mayo de 2026 y busca convertirse en una alternativa ideal para turistas y capitalinos que desean recorrer el corazón de la ciudad sin gastar demasiado. Además de mejorar la movilidad, el proyecto pretende facilitar el acceso a museos, plazas, mercados y edificios históricos.

Un recorrido turístico por el corazón de la capital

El sistema, conocido como “Ruta de las Heroínas Indígenas”, cuenta con dos circuitos que recorren aproximadamente 12 kilómetros y 33 paradas dentro del Centro Histórico. Entre los principales puntos conectados destacan el Zócalo de la Ciudad de México, Palacio de Bellas Artes, Plaza Garibaldi, Templo Mayor y la Plaza de Santo Domingo.

El Centrobús también acerca a los visitantes a zonas tradicionales como La Merced, Mixcalco y el mercado Abelardo L. Rodríguez, espacios donde turistas y locales suelen disfrutar de comida típica, artesanías y comercios históricos con décadas de tradición.

Rutas, accesibilidad y unidades eléctricas

La Ruta Exterior atraviesa vialidades como República de El Salvador, Circunvalación, República de Venezuela y Eje Central, mientras que la Ruta Interior conecta calles como Donceles y República de Uruguay, permitiendo trasladarse entre distintos puntos turísticos sin largas caminatas.

El costo del servicio es de apenas cinco pesos utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX. Las unidades son completamente eléctricas y cuentan con puertos USB, cámaras de seguridad, GPS y espacios preferentes para mujeres y personas con discapacidad.

Un diseño inspirado en mujeres indígenas

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el diseño de los autobuses, identificados por su color morado y elementos gráficos inspirados en mujeres indígenas mexicanas. Además, el sistema será operado exclusivamente por conductoras capacitadas.

Reacciones positivas entre turistas y capitalinos

En redes sociales, muchos usuarios han destacado que el recorrido permite conocer gran parte del Centro Histórico sin preocuparse por el tráfico o por el costo de aplicaciones de transporte. Otros celebran que las unidades sean silenciosas y amigables con el medio ambiente.

Sin embargo, durante los primeros días también surgieron comentarios relacionados con la señalización de algunas estaciones, ya que varias comparten espacio con paradas del Trolebús.

Aun así, el Centrobús llega en un momento clave rumbo a los grandes eventos internacionales que recibirá la Ciudad de México en 2026, ofreciendo una manera accesible y práctica de explorar uno de los centros culturales más importantes de América Latina.