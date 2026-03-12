Centros LIBRE crecerán a más de mil espacios de atención para mujeres

México ampliará los Centros LIBRE para Mujeres a más de mil espacios en 2026, con atención jurídica, psicológica y programas para prevenir la violencia

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que el gobierno federal ampliará la red de Centros LIBRE para las Mujeres, que pasarán de 678 a mil un espacios de atención en todo el país durante 2026.

La funcionaria explicó que estos centros constituyen una política pública territorial dirigida a promover derechos, fortalecer la autonomía económica y brindar acompañamiento a mujeres que enfrentan algún tipo de violencia.

El programa comenzó en 2025 con 678 centros en operación y un presupuesto de 661 millones 860 mil pesos. Para 2026 la inversión aumentó 48.6 por ciento y alcanzó 983 millones 491 mil pesos, lo que permitirá abrir 323 nuevos espacios.

Con esta expansión, el programa alcanzará mil un centros, equivalente a 40 por ciento de la meta nacional establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum de instalar al menos uno en cada municipio del país, es decir 2 mil 478 espacios.

Hernández Mora explicó que los centros operan mediante coordinación entre gobierno federal, estados y municipios, que colaboran con inmuebles, equipamiento o personal.

El nombre LIBRE corresponde al acrónimo Libertad, Igualdad, Bienestar y Redes de Emancipación para las Mujeres.

En estos espacios se ofrecen atención jurídica gratuita, apoyo psicológico, trabajo social, capacitación laboral, actividades culturales y redes comunitarias de apoyo.

Además, forman parte de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, que busca fortalecer la organización comunitaria femenina.

La Secretaría de las Mujeres informó que desde mayo de 2025 cerca de 500 mil mujeres han recibido atención y se han otorgado alrededor de un millón de servicios, registrados en la plataforma Evanavim, que integra el Banco Nacional de Atención a las Violencias contra las Mujeres.

Una característica del programa es el modelo “El LIBRE es Nuestro”, mediante el cual las usuarias deciden en asambleas las actividades que se desarrollan en cada centro, como talleres de gastronomía, carpintería, reparación de motocicletas o capacitación para el empleo.

Los centros también operan con una tríada de atención integrada por asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento de trabajadoras sociales para orientar y canalizar casos de violencia.

Dentro del Plan Michoacán, el gobierno federal ampliará la red en ese estado de 40 a 127 centros, con una inversión de 101 millones 143 mil pesos.

En comunidades indígenas purépechas el personal cuenta con hablantes de lengua originaria para brindar atención directa.

El programa también contempla que cada Centro LIBRE incorpore una biblioteca del Fondo de Cultura Económica para promover círculos de lectura y actividades culturales.

Hernández Mora señaló que el objetivo es convertir estos espacios en centros comunitarios donde converjan servicios federales, estatales y municipales para fortalecer la atención a las mujeres.