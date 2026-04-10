Al filo de la medianoche, el Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de aspirantes a tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) que obtuvieron los mejores puntajes en la evaluación de conocimientos y que por lo tanto pasarán a la fase de revisión de idoneidad, para después, un centenar de ellos, sean entrevistados.

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En la lista, que contiene los nombres de 87 mujeres (por empates) y 84 hombres, aparecen funcionarios cercanos a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, otros vinculados a magistrados electorales y unos más cercanos al gobierno.

Los mejores puntajes, con calificaciones casi perfectas de 99 sobre 100, son el actual director de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel López Chávez, uno de los redactores de la reforma electoral y el exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM); le siguen el actual consejero del IECM, Ernesto Ramos Mega, quien se autoadscribió como migrante.

En este listado también aparecen cuatro funcionarios del INE, como Octavio García, director de Administración; Juan Manuel Vázquez, director de Asuntos Jurídicos; Roberto Félix, director de Organización Electoral, quien además se identificó como integrante de la comunidad LGBTTTIQ y Jesús Ancira, director de Asuntos Laborales. También aparece Flavio Cienfuegos Valencia, colaborador de Guadalupe Taddei, quien lo propuso para ocupar la secretaría ejecutiva del INE pese al rechazo dentro del consejo general.

Entre las mujeres destacan María Fernanda Romo Gaxiola, directora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos Públicos Locales (OPL) y de Violencia Política contra las Mujeres, adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, obtuvo el puntaje más alto con 86 puntos.

También Olga Alicia Castro Ramírez, con 85 puntos, actual vocal ejecutiva del INE en Nuevo León; Patricia Lozano Sanabria también con 85 puntos, consejera electoral del Estado de México.

Además, Martha Alejandra Tello Mendoza, con 83 puntos, cercana al magistrado Felipe Fuentes y quien se adscribió como discapacitada por padecer lupus.

En total, 38 personas se autocalificaron como parte de acciones afirmativas, como indígenas, afromexicanas, adultos mayores, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y personas con discapacidad, algunos de ellos deberán ser incluidos en las tres quintetas que se presentarán al pleno de la Cámara de Diputados, por determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cabe mencionar que no necesariamente los mejor calificados pasarán a las quintetas finales, porque ello depende de las consideraciones del Comité Técnico de Evaluación sobre su idoneidad.

Así, del 10 al 12 de abril, el Comité Técnico entra a la evaluación de fondo de aspirantes, donde la idoneidad se califica con base en una puntuación de 40 por ciento para el curriculum vitae y documentación, 30 por ciento a la exposición de motivos y el ensayo el otro 30 por ciento.

Aunque finalmente la negociación política o el azar definirán a los tres nuevos consejeros electorales del INE.