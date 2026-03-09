César Montes enciende las alarmas en Rusia; salió de cambio por lesión

El Cachorro saltó como titular en el Lokomotiv pero a los 30 minutos pidió su cambio

Ya que le hagan una limpia a la Selección Mexicana o que al menos le echen una bendición. A la larga lista de jugadores mexicanos lesionados, se ha sumado uno más: César Montes.

El defensa central del Lokomotiv de Moscú salió de cambio al minuto 30’, luego de sufrir molestias musculares que le impidieron continuar en el partido ante Amatitlán Grozny, que terminó 2-2.

El Cachorro no pudo continuar en el cotejo, por lo que abandonó el terreno de juego y fue sustituido, con lo que las alarmas se encendieron en Rusia.

Habrá que esperar a los resultados de los exámenes a los cuales se someta el central mexicano, para saber la gravedad de su lesión.

Ello servirá para determinar si estará disponible para la Fecha FIFA venidera en este mes de marzo, en la que la Selección Mexicana se medirá ante Portugal el 28 de marzo en el Estadio Azteca y ante Bélgica el 31 en Chicago.

No parece algo grave, dijo su DT

Si bien se espera a que Lokomotiv de Moscú dé un parte médico del jugador, el entrenador Mikhail Galaktionov precisó que de primera revisión no sería un tema grave.

Sin embargo, eso no significa que sí esté disponible para la Selección Mexicana a finales de este mes, por lo que habrá que ver cómo se desarrolla esta situación.

“A primera vista, no parece haber nada grave”, dijo el estratega a Match TV, televisora encargada de transmitir el fútbol ruso.