César Montes marca gol con Lokomotiv, pero cae ante Spartak en la Liga rusa

César Montes anotó por segundo partido consecutivo con el Lokomotiv de Moscú, aunque su equipo perdió 2-1 ante el Spartak Moscú

El defensor mexicano César Montes atraviesa un gran momento futbolístico, al marcar por segundo partido consecutivo con el Lokomotiv de Moscú en la Liga rusa.

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En esta ocasión, el zaguero volvió a hacerse presente en el marcador durante la Jornada 23, en un encuentro disputado en el fútbol del país que históricamente fue conocido como la Unión Soviética.

A pesar de su destacada actuación, el equipo del mexicano no logró quedarse con la victoria. Cabe recordar que el pasado 22 de marzo, Montes ya había anotado frente al Akron Tolyatti, lo que le permitió integrarse posteriormente a la Selección Mexicana de Futbol, dirigida por Javier Aguirre, para disputar partidos amistosos contra Portugal y Bélgica.

🚨🇲🇽 GOAL BY CÉSAR MONTES FOR LOKOMOTIV MOSCOW



SECOND CONSECUTIVE GOAL FOR THE MEXICAN CENTER-BACK IN RUSSIA ⚽️🇷🇺

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Durante el encuentro de este fin de semana, conocido como el derbi, el “Cachorro” destacó con un potente remate de cabeza, elevándose por encima de la defensa rival para adelantar a su equipo frente al Spartak Moscú.

El exjugador de Rayados de Monterrey sorprendió al incorporarse desde atrás y enviar el balón al fondo de la portería, sin que el guardameta Aleksandr Maksimenko pudiera impedir la anotación.

Sin embargo, pese a tomar la delantera, el Lokomotiv de Moscú no logró mantener la ventaja y terminó perdiendo 2-1, tras los goles de Pablo Solari y Esequiel Barco.

Con este resultado, el equipo se mantiene en la tercera posición de la tabla con 44 puntos, a ocho unidades del líder, Krasnodar, mientras que el Spartak Moscú ocupa el sexto lugar con 41 puntos.