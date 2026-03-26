César Montes, preocupado por enfrentar a Portugal: “Es un partido que nos va a exponer”

El Cachorro saldría como Capitán ante los lusos; Memo Martínez dijo que es la oportunidad de su vida

Si bien México será local el sábado en la reinauguración del Estadio Azteca, por su calidad, Portugal puede exhibir al Tricolor.

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Por ello, el defensor César Montes señaló que siente preocupación por el duelo ante los lusitanos debido a la gran calidad individual de sus jugadores, incluso sin Cristiano Ronaldo.

“Cristiano representa algo importante a nivel mundial, pero creo que la Selección de Portugal es muy vasta y eso me preocupa, porque va a ser un partido que nos va a exponer nuestras virtudes y lo que hay que mejorar de cara a la Copa del Mundo.

“Portugal tiene una Selección de jugador a jugador que compite en Europa, que está en las máximas instancias. Es una Selección que no necesita presentación y va a ser un gran partido”, dijo.

Memo Martínez y la oportunidad de su vida

Por otra parte, el delantero de los Pumas, Guillermo Martínez, sabe que esta es su última gran oportunidad de colarse a la Copa del Mundo con el Tri e intentará aprovecharla.

“Este proceso del Mundial hay que disfrutarlo, porque no siempre se vive algo así. Lo digo por mí, en el hecho de estar aquí, creo que estoy más que agradecido, pero sobre todo porque sé que estamos a un pasito.

“Solamente Dios dirá hasta dónde nos alcanza, pero de mi parte no va a quedar nada que escatimar, porque creo que es la oportunidad de mi vida“, dijo el Memote.