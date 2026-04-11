César Pacheco cierra preparación

El matador de toros zacatecano César Pacheco culminó su preparación en la ganadería de Boquilla del Carmen, donde tuvo la oportunidad de tentar un par de becerras, afinando su técnica y reforzando su concepto taurino de cara a su próximo compromiso. El diestro se alista para la corrida del domingo 12 de abril, dentro de la Feria de la Primavera, que se celebrará en la plaza de toros “La Jerezana” en Jerez, Zacatecas.

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César Pacheco llega con renovada ilusión, ya que será su primera actuación del año, en la que buscará mostrarse al más alto nivel. Actualmente se encuentra bajo el apoderamiento del taurino Eduardo Ramírez “El Pato”, etapa que representa un impulso importante en su carrera profesional.

En el cartel figura junto al rejoneador André Gonçalves y el matador Arturo Saldívar, para lidiar un encierro de la ganadería Boquilla del Carmen, en una tarde que promete ser clave dentro del serial taurino.