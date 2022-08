CFE debe presentar prórrogas de adeudos de Tabasco: INAI

AIDA RAMÍREZ

Foto. Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe buscar y entregar el documento por medio del cual el gobierno del estado de Tabasco solicitó prórroga para pago de adeudos por consumo de electricidad que a mayo de 2019 ascienden a más de 10 millones de pesos, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al advertirse la intervención de recursos públicos, “la información debe gozar de la máxima transparencia y ser sujeta a rendición de cuentas, es decir, hay que abrirla al escrutinio público, pues permite verificar el cumplimiento tanto de las acciones implementadas por el gobierno del estado de Tabasco, los plazos, pagos pactados y términos para el cumplimiento de los convenios celebrados a causa de los adeudos con CFE”, afirmó la comisionada Josefina Román Vergara.

Al presentar el asunto ante el Pleno, consideró importante recordar que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que las decisiones que se tomen por parte del gobierno forzosamente deben estar al alcance de los ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz, lo que coadyuva y favorece la constante vigilancia de los recursos públicos y que estos se ejerzan en estricto apego a la ley.

Román Vergara señaló que, en el presente caso, se aborda el convenio de colaboración suscrito entre el Poder Ejecutivo del estado de Tabasco y CFE Suministrador de Servicios Básicos para la regulación de servicios de energía eléctrica, donde se menciona que Tabasco enfrentó un problema debido a la omisión y retraso de pagos, así como la acumulación de adeudos por consumo de electricidad, correspondientes a usuarios domésticos de dicho estado.

Explicó que la firma del convenio se estableció “a efecto de reducir la cartera vencida de los usuarios domésticos, ya que el adeudo histórico del estado de Tabasco, registrado en cuentas de orden al 31 de mayo de 2019, ascendió a 10 millones 285 mil 637 pesos, correspondiente a 569 mil 903 usuarios. Con la firma del citado convenio y como en el mismo se indica, el gobierno de Tabasco se comprometió a pagar los adeudos de diversas dependencias y entidades estales por 133 mil 455 pesos, además de pagar a CFE Suministrador de Servicios Básicos el monto equivalente a los adeudos de los usuarios que, al finalizar el programa “Adiós a tu deuda”, no se hubieran incorporado a éste.

La comisionada Román Vergara añadió que en la revisión de la Cuenta Pública 2019 se desarrolló la auditoría 430/DE, que es condonación de adeudos y en la cual se determinó que quedaron pendientes de regularizar 352 mil 252 usuarios, por la cantidad de siete millones 92 mil 861 pesos que, de conformidad con el citado convenio de colaboración, tendrían que ser compensados a CFE Suministrador de Servicios Básicos por el gobierno del estado de Tabasco.

El 2 de febrero de 2021 en la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Tabasco y en la página oficial de la Comisión Federal de Electricidad se publicó que el gobernador anunció el fin del convenio “Adiós a tu deuda”, desapareciendo el adeudo histórico y la homologación de la tarifa 1F a lo largo de todo el año, además de precisar que el gobierno de dicho estado se comprometía a subsidiar el bimestre de febrero-marzo para beneficiar al 85 por ciento de los usuarios de manera directa, apuntó.

En el recurso de revisión 8848/22, una persona solicitó a la CFE el documento por medio del cual el gobierno del estado de Tabasco solicita prórroga a la Comisión para el pago de los más de dos mil millones de pesos comprometidos en febrero del año 2021, mediante convenio firmado entre esas dos partes en dicha fecha.

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que no existe expresión documental que dé cuenta a sus cuestionamientos, declarando la inexistencia de la información, lo que motivó la inconformidad del particular.

En este asunto, se concluyó que no es posible validar la búsqueda realizada, en virtud de que no se advierten con exactitud las áreas que fueron consultadas en CFE Suministrador de Servicios Básicos, indispensable para dotar de certeza al particular, respecto de la búsqueda efectuada, expresó la Comisionada Román Vergara.

De la misma manera, se dijo que no fue posible acreditar el criterio 7/17 emitido por el INAI, que señala los casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información, al haber indicios que permiten suponer que lo solicitado sí puede obrar en sus archivos.