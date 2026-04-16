CFE se alista para demanda de centros de datos: Sheinbaum

La empresa se posiciona como eje del suministro energético ante el crecimiento de la industria tecnológica en México, con inversiones en generación y almacenamiento para atender la demanda de centros de datos

El Plan Nacional de Energía contempla la expansión de la capacidad de generación y la incorporación de sistemas de almacenamiento eléctrico, con lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se perfila como un actor central en el abastecimiento energético ante el crecimiento de la industria tecnológica y de manufactura avanzada, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, informó que la demanda eléctrica aumentará de forma significativa por proyectos vinculados a centros de datos e inteligencia artificial, como Flex. Señaló que las nuevas plantas, en especial de energías renovables, deberán integrar baterías que permitan extender el suministro.

El plan incluye tecnologías de almacenamiento como baterías de gran escala, hidrógeno y esquemas hidroeléctricos, con el objetivo de estabilizar el sistema eléctrico ante el incremento en el consumo industrial.

Proyectos como la manufactura de equipos tecnológicos requieren altos niveles de energía, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura eléctrica y obliga a coordinar inversiones entre el sector público y privado.

La mandataria reiteró que el modelo energético mantiene una participación de 54% para la CFE y 46% para privados, aunque podría modificarse por el incremento en la inversión pública.

La CFE registrará un aumento en sus ingresos por la venta de energía a nuevas industrias. La expansión de sectores como centros de datos y telecomunicaciones impulsa la demanda, posicionando a la empresa como clave en el desarrollo económico.

También se contempla la modernización de infraestructura de transmisión y distribución, necesaria para sostener el crecimiento de la demanda y conectar nuevos polos industriales.

Sheinbaum indicó que la planeación incluye coordinación con empresas privadas para asegurar el suministro en zonas estratégicas, mediante contratos de largo plazo y capacidad instalada suficiente.

La electricidad confiable se considera un factor clave para atraer inversión, especialmente en sectores como electrónica, telecomunicaciones y manufactura avanzada.