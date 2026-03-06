CFE y Secretaría de las Mujeres firman alianza histórica: el recibo de luz será clave para difundir derechos

En un paso decisivo hacia la igualdad de género en sectores estratégicos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de las Mujeres formalizaron este viernes un convenio de colaboración técnica y social. El acuerdo no solo busca transformar la cultura interna de la empresa pública, sino utilizar su infraestructura para empoderar a las mujeres en todo el país.

El evento, titulado “Todas podemos ser lo que queramos”, se llevó a cabo en el Centro Nacional de Capacitación (CENAC) y fue encabezado por Emilia Esther Calleja Alor, la primera mujer en dirigir la CFE, y Citlalli Hernández Mora, titular de la recién creada Secretaría de las Mujeres.

El recibo de luz como herramienta de protección

Uno de los puntos más destacados del convenio es la incorporación de un código QR en el recibo bimestral de electricidad. Esta medida permitirá que millones de familias tengan acceso directo a:

La Cartilla de Derechos de las Mujeres .

. La ubicación de los Centros LIBRE .

. Información sobre canales de atención y denuncia.

“La impresión de los recibos nos permite llegar a millones de hogares… puede parecer una acción sencilla, pero para nosotras es grandioso porque daremos máxima difusión a lo que estamos construyendo”. Citlalli Hernández.

Cero tolerancia al hostigamiento laboral

En el ámbito interno, el convenio establece la creación del primer modelo especializado para combatir el hostigamiento y acoso sexual dentro de la CFE. El objetivo es que los protocolos dejen de ser documentos de oficina para convertirse en un acompañamiento real para las más de 33,000 trabajadoras de la institución.

Por su parte, Emilia Calleja Alor subrayó que la empresa trabajará en tres vertientes principales: cuidado, bienestar e impulso al talento femenino. “En CFE no vamos a retroceder. Hoy somos visibles bajo el liderazgo de nuestra primera presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum”, enfatizó la directora general.

Testimonios desde la operación

Durante el conversatorio, mujeres en puestos técnicos compartieron los retos de laborar en un entorno históricamente masculinizado:

Leslie Arlette Castellanos , liniera de Distribución, relató cómo transformó el miedo de ser “incómoda” en valor profesional.

, liniera de Distribución, relató cómo transformó el miedo de ser “incómoda” en valor profesional. Marisol Duarte Martínez, titular de la Unidad de Género, recordó que la igualdad sustantiva no es solo ocupar un puesto, sino garantizar condiciones de crecimiento real.

Deporte y legado

Como parte de las actividades, y con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la CFE anunció que fomentará el fútbol femenino como una herramienta de empoderamiento. El evento cerró con un acto simbólico donde las autoridades colocaron listones en un “árbol del legado”, representando la lucha histórica por los derechos de las mujeres en México.