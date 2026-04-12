Guía Champions League 2026: transmisión, fechas y horarios de la Vuelta de Cuartos de Final | Foto: EFE

Consulta dónde ver la Vuelta de Cuartos de Final de la Champions League 2026 en vivo. Canales, fechas, horarios y partidos clave actualizados

La Champions League 2026 entra en una fase decisiva con la Vuelta de los Cuartos de Final, donde se disputarán cuatro enfrentamientos “a matar o morir”.

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Con cruces de máxima intensidad, el torneo promete cierres dramáticos y posibles remontadas históricas en una de las etapas más emocionantes del futbol europeo.

Real Madrid y Barcelona buscan la remontada

Dos de los grandes favoritos, Real Madrid y Barcelona, llegan con escenarios complicados tras los resultados de la Ida. Ambos equipos españoles enfrentan una misión difícil pero no imposible, recordando que en las noches mágicas de la Champions cualquier hazaña puede ocurrir.

Sporting Lisboa y Liverpool también van por la sorpresa

Además de los clubes españoles, equipos como el Sporting Lisboa y el Liverpool también buscarán remontar sus respectivas eliminatorias. Los encuentros se disputarán los días martes 14 y miércoles 15 de abril, donde los ganadores avanzarán a las Semifinales del torneo.

Así llegan los equipos tras los partidos de Ida

En los resultados de Ida, el Real Madrid cayó 2-1 ante el Bayern Munich, por lo que deberá buscar la remontada en el Allianz Arena. Por su parte, el Barcelona perdió 2-0 ante el Atlético de Madrid en casa y ahora intentará revertir la eliminatoria como visitante en un escenario complicado.

En las otras llaves, el Arsenal venció 1-0 al Sporting Lisboa, mientras que el PSG derrotó 2-0 al Liverpool, acercándose a la posibilidad del bicampeonato europeo. Sin embargo, los ingleses cerrarán en Anfield, donde buscarán aprovechar el apoyo de su afición para intentar la remontada.

Partidos de Vuelta de Cuartos de Final – Champions League 2026

Martes 14 de abril

Atlético de Madrid vs Barcelona | 13:00 horas | HBO Max

| 13:00 horas | Liverpool vs PSG | 13:00 horas | HBO Max

Miércoles 15 de abril