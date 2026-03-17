Octavos de Final de vuelta de la Champions League: partidos, horarios y dónde ver en vivo

Consulta dónde ver los Octavos de Final de vuelta de la Champions League, con fechas, horarios y canales en México para seguir todos los partidos en vivo

La emoción de la UEFA Champions League regresa para conocer el desenlace de los Octavos de Final, cuando se disputen los partidos de vuelta tras una intensa jornada de ida que dejó resultados sorpresivos.

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Los equipos saltarán a la cancha con la consigna de jugarse el todo por el todo, ya que en esta fase no hay margen de error si quieren seguir en la pelea por el título europeo.

En los primeros encuentros se registraron goleadas inesperadas que cambiaron el panorama de varias eliminatorias. Equipos como el Real Madrid, Paris Saint‑Germain, Bayern Munich y Atlético de Madrid tomaron ventajas importantes en sus respectivas series, dejando contra las cuerdas a rivales que ahora están obligados a protagonizar remontadas históricas.

Debido a esos marcadores, clubes como Manchester City, Chelsea FC, Atalanta BC y Tottenham Hotspur necesitan auténticos milagros futbolísticos si quieren mantenerse con vida en el torneo.

Para ellos, los partidos de vuelta representan la última oportunidad de continuar en la lucha por el trofeo más importante del futbol europeo a nivel de clubes.

Una de las historias más llamativas del torneo ha sido la del Bodø/Glimt, considerado la gran sorpresa de esta edición. El conjunto noruego aprovechó su localía para derrotar con autoridad 3-0 al Sporting CP, dejando muy complicada la eliminatoria para los portugueses, que ahora intentarán revertir la serie en casa.

Varias eliminatorias aún están abiertas

En otras llaves, la tensión se mantiene al máximo. El duelo entre Galatasaray SK y Liverpool FC quedó abierto luego del triunfo 1-0 del conjunto turco, mientras que los enfrentamientos entre Newcastle United y FC Barcelona, así como Bayer 04 Leverkusen contra Arsenal FC, terminaron empatados 1-1, por lo que todo se definirá en los partidos de vuelta.

🔃 Subbed on 62'.

⚽ Scores twice.

🏆 POTM performance.



Khvicha Kvaratskhelia 👏#UCL pic.twitter.com/zCcZcoqA27 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026

Entre las actuaciones individuales más destacadas de la ida sobresalió Federico Valverde, quien firmó un hat-trick con el Real Madrid en la contundente victoria sobre el Manchester City, convirtiéndose en una de las figuras inesperadas de la ronda.

En cuanto a las eliminatorias más inclinadas, el Atlético de Madrid llega con ventaja tras vencer 5-2 al Tottenham, mientras que el Real Madrid derrotó 3-0 al Manchester City. Por su parte, el Bayern Munich prácticamente sentenció su serie tras golear 6-1 al Atalanta, mientras que el Paris Saint‑Germain superó 5-2 al Chelsea.

Partidos, horarios y canales de los Octavos de Final de Vuelta de la Champions League

Martes 17 de marzo

Sporting CP vs Bodø/Glimt | 11:45 horas | TNT Sports y HBO Max

| TNT Sports y HBO Max Chelsea FC vs Paris Saint‑Germain | 14:00 horas | HBO Max

| HBO Max Manchester City vs Real Madrid | 14:00 horas | HBO Max

| HBO Max Arsenal FC vs Bayer 04 Leverkusen | 14:00 horas | FOX One

Miércoles 18 de marzo