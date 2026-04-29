Charly Rodríguez se lame las heridas y se enfoca en cuartos con Cruz Azul

El mediocampista agradeció las muestras de apoyo tras quedar fuera del Mundial y ahora será Capitán en la Liguilla

Pasaron más de 24 horas después del durísimo golpe de quedar fuera de la Copa del Mundo, por lo que Carlos Rodríguez tuvo que asimilar el dolor, reponerse y levantarse de inmediato.

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Porque no hay tiempo que perder, la Liguilla está a la vuelta de la esquina y, ahora que se confirmó su ausencia con la Selección Mexicana, el mediocampista ha asumido un rol clave como líder y posible capitán en Cruz Azul dentro del terreno de juego.

Agradeció apoyo y felicitó a Lira

El mediocampista de 29 años agradeció en redes sociales las múltiples muestras de apoyo de amigos y compañeros, tras confirmarse que no fue considerado por Javier Aguirre en la convocatoria rumbo al Mundial.

Además, mostró madurez ante la adversidad al felicitar públicamente a su compañero Erik Lira, quien sí estará en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

“Te lo mereces, hermano. Disfrútalo y vívelo al máximo, vamos mi pinche bro. Orgulloso de ti siempre”, escribió Charly Rodríguez en Instagram, acompañando la publicación de Cruz Azul sobre la convocatoria de Lira.

Carlos Rodríguez no logró superar el corte final rumbo a la Copa del Mundo, a pesar de ser un habitual en las convocatorias del Tri. Sin embargo, no logró consolidarse en sus oportunidades y se quedó fuera de lo que habría sido su segundo Mundial tras su participación en Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Pieza clave para Cruz Azul en la Liguilla

Lo positivo para el mediocampista es que ahora asumirá un papel protagónico en la Liguilla con Cruz Azul, especialmente ante la ausencia de Erik Lira en el mediocampo.

Se espera que tenga un rol importante en el esquema de Joel Huiqui, quien deberá ajustar variantes tácticas durante la semana para cubrir esa baja y mantener el equilibrio del equipo en la Fiesta Grande.