Charlyn Corral pide salario mínimo en el futbol femenil

La goleadora mexicana señaló que la brecha salarial en el futbol persiste y que los jugadores varones perciben hasta cinco veces más ingresos

La futbolista mexicana Charlyn Corral afirmó que el futbol femenil todavía enfrenta una marcada brecha salarial frente al varonil, donde los ingresos de los hombres alcanzan niveles hasta cinco veces superiores. La delantera sostuvo que el desarrollo profesional de las jugadoras requiere mejores condiciones económicas, mayor visibilidad mediática y el fortalecimiento de los patrocinios que sostienen a las ligas.

Expuso que el salario constituye uno de los puntos más visibles del debate, aunque no es el único aspecto que define la profesionalización del futbol femenino.

“Todo el tema del sueldo, yo no tengo duda de que va ir mejorando. También es cierto que se tienen que hacer iniciativas para que haya más patrocinios y para que nos conozcan más a las jugadoras”, afirmó.

Durante la conferencia matutina, Corral explicó que el ingreso de una futbolista depende de factores diversos, como la trayectoria deportiva, el origen de la jugadora o su experiencia en ligas extranjeras. La delantera comparó esta dinámica con cualquier ámbito laboral, donde existen diferencias salariales según el historial profesional de cada persona.

La jugadora planteó la posibilidad de establecer mecanismos de regulación que garanticen condiciones mínimas para todas las futbolistas profesionales. En ese sentido, propuso la creación de un comité que proteja los derechos laborales de las jugadoras y que establezca un salario base dentro de las ligas femeniles.

“Sería importante que el día de mañana se haga un comité donde nos protejan a las futbolistas y a lo mejor pongan, establezcan un salario mínimo”, expresó.

Según explicó, esta medida permitiría mejorar la estabilidad económica de las deportistas y reducir las desigualdades dentro de los equipos.

Corral recordó su experiencia en el futbol europeo para ilustrar los efectos de una regulación salarial. Durante sus primeros años en la liga de España, relató, no existía un salario mínimo para las jugadoras, lo que generaba diferencias importantes entre los contratos.

“En los primeros años me tocó batallar. Tenía que hacer mis cuentas para llegar a mes”, explicó la atacante.

Posteriormente, añadió, la instauración de un salario base permitió mejorar las condiciones laborales, elevar el nivel competitivo de la liga y consolidar la profesionalización del futbol femenino.

Señaló que el debate sobre ingresos no debe separarse de las condiciones de trabajo dentro de los clubes. A su juicio, instalaciones deportivas adecuadas, equipamiento suficiente y estructuras profesionales resultan elementos indispensables para que las jugadoras puedan rendir al máximo nivel.

Corral recordó que en los primeros años de la Liga MX Femenil existieron casos donde las jugadoras enfrentaban carencias básicas, como falta de canchas disponibles o horarios subordinados a los equipos varoniles. Según dijo, la evolución de la liga ha mejorado varias de esas condiciones, aunque aún quedan desafíos por resolver.

“Cuando tú llegas a una cancha, tienes tu vestidor, tienes tus duchas, tienes tu uniforme, tienes el utilero, tienes todo, te tratan como profesional, creo que tú te comportas como profesional”, sostuvo.

La delantera participó en Palacio Nacional durante la presentación del concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”, iniciativa mediante la cual una joven mexicana podrá asistir al partido inaugural del Mundial de 2026 con el boleto asignado originalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum.