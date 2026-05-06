Checo Pérez advierte que Cadillac debe acelerar ante mejoras de Aston Martin: ”Tenemos muchísima prisa por encontrar el rendimiento”

Sergio Pérez advierte la mejora de Aston Martin F1 Team y exige a Cadillac F1 Team acelerar su rendimiento para no quedarse atrás en la Fórmula 1

Sergio Pérez observó con atención lo sucedido del otro lado del pit lane en el pasado Gran Premio de Miami, y lo tomó como una clara advertencia. Aston Martin, sin grandes anuncios técnicos, mostró un salto de rendimiento que encendió las alarmas dentro de Cadillac.

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El avance del equipo británico llegó en el momento más incómodo. En la carrera Sprint, Fernando Alonso terminó por delante del mexicano, y por primera vez ambos Aston Martin superaron a los dos Cadillac en la clasificación. El bicampeón mundial finalizó decimoquinto tras un duelo constante con Pérez, pero el mensaje fue evidente en la pista.

Tras la carrera, el piloto tapatío fue directo. En la Fórmula 1, mirar hacia atrás puede ser tan peligroso como fallar una frenada en curva.

“Nos divertimos mucho con ellos, sobre todo luchando con Fernando Alonso”, declaró Pérez. “Siempre es algo estupendo porque es muy agresivo, pero muy justo”.

Sin embargo, la diversión no ocultó la preocupación. Checo Pérez analizó la diferencia de ritmo, especialmente cuando aparece el desgaste de neumáticos.

“Creo que vamos en la dirección correcta, pero cuando empieza el deterioro podemos competir con la zona media, aunque ellos logran aumentar el ritmo”, explicó.

El panorama no permite pausas. Honda trabaja en soluciones para las vibraciones, mientras Cadillac busca traducir esas mejoras en rendimiento. Pero Aston Martin no se detendrá, y por eso el mensaje de Pérez es de urgencia.

“Tenemos prisa por encontrar el rendimiento que buscamos, porque sabemos que Aston Martin va a mejorar y no queremos quedarnos atrás. No se trata de ellos, sino de mejorar nosotros mismos cada fin de semana”, afirmó.

También destacó lo positivo: la parada en boxes fue sobresaliente, reflejo del potencial del equipo si logra consistencia en todas las áreas.

Cadillac tiene el diagnóstico, la urgencia y un piloto que no se conforma. Ahora falta la solución. Porque en la Fórmula 1, no basta con advertir: hay que acelerar.