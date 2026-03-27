Checo Pérez busca mejorar con Cadillac mientras Max Verstappen quiere hacer historia: así se correrá el GP de Japón

En dos de sus últimas tres carreras en Suzuka, Checo Pérez finalizó en segunda posición. Muchas cosas han cambiado desde su salida de la Fórmula 1 para tomarse un año sabático la temporada anterior. Y muy seguramente, esa buena racha en el Gran Premio de Japón no continuará debido a una nueva realidad que afronta con Cadillac, el más nuevo equipo de la máxima categoría y cuya misión es mejorar gradualmente hasta dejar la parte baja de la tabla.

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El camino del más nuevo equipo de la Fórmula 1 ha comenzado con una mezcla de realismo y esperanza. Y en Suzuka, el equipo enfrenta otra prueba de fuego. Tras un debut complicado en Australia, donde el jalisciense cruzó la meta con tres vueltas de desventaja, el panorama cambió ligeramente en China. En el circuito de Shanghái, la escudería logró la fiabilidad necesaria para terminar la carrera con ambos autos, reduciendo la brecha a solo una vuelta de los líderes. El progreso es evidente, pero aún queda un abismo por recorrer.

Para ello, el equipo ha introducido mejoras en el Gran Premio de Japón y, aunque Valtteri Bottas no cree que supongan un cambio radical, se muestra optimista respecto al progreso. Cada pieza nueva, cada ajuste, es un paso hacia adelante. En un deporte donde las décimas separan la gloria del olvido, la paciencia es una virtud que el equipo cultiva con disciplina.

Cadillac debuta este año en la F1 y —como era de esperarse— ha estado en la cola de la parrilla durante las dos primeras rondas. El equipo estadounidense suele estar al menos unos segundos por detrás debido a algún problema técnico. Sin embargo, ha habido pequeños destellos que alimentan la esperanza.

La clave para Cadillac será maximizar cada fin de semana, reducir errores mecánicos y mejorar la puesta a punto. El aprendizaje deberá ser rápido y constante si quieren dejar de sobrevivir carreras y empezar a pelear por puntos. Para el tapatío de 36 años, que ha vivido batallas en la cima y en el fondo, este nuevo desafío es también una oportunidad de construir algo desde los cimientos.

Foto: Reuters

Mientras tanto, la batalla en la cima no da tregua. La doble cita inaugural de la temporada no podría haber ido mejor para Mercedes, que logró dos dobletes consecutivos en Australia y China; pero mientras que George Russell lideró la primera, en la segunda Kimi Antonelli consiguió su primera victoria en la F1.

Será fascinante ver si Antonelli mantiene ese impulso durante el próximo fin de semana en Japón, o si Russell, que lidera la clasificación de pilotos con cuatro puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, tomará la delantera. Si bien las Flechas Plateadas han sumado la mayor cantidad de puntos hasta el momento, Ferrari les ha presionado mucho durante las primeras carreras.

Un Lewis Hamilton revitalizado tras su primer podio con la Scuderia en Shanghái, podría ser uno de los pilotos a seguir, dado que el británico ha ganado el Gran Premio de Japón en cinco ocasiones. Detrás de esos equipos, McLaren y Red Bull estarán deseosos de recuperarse en Suzuka, tras haber tenido fines de semana complicados la última vez.

Max Verstappen tiene una cita con la historia en el próximo GP de Japón. El neerlandés no ha tenido el inicio esperado en la temporada 2026 con Red Bull Racing, pero en caso de romper con la mala racha sufrida en las dos primeras carreras del año este fin de semana y logra subir a lo más alto del podio en Suzuka, se convertiría en el tercer piloto en la historia con cinco o más victorias consecutivas en el mismo circuito.

IT'S RACE WEEK ONCE AGAIN 😍



We're heading to Suzuka for Round 3! 🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/T2tiHrZ7jq — Formula 1 (@F1) March 23, 2026

Ayrton Senna, el inolvidable mago de Mónaco, logró cinco triunfos consecutivos en el principado entre 1989 y 1993. Lewis Hamilton también alcanzó cinco victorias seguidas en Barcelona entre 2017 y 2021. Ahora, Verstappen llega a Suzuka con cuatro triunfos consecutivos en el GP de Japón, donde tratará de igualar esa marca.

La visita de la Fórmula 1 a Japón en 1989 nos regaló uno de los momentos más dramáticos que este deporte haya visto jamás, con los rivales por el título y compañeros de equipo en McLaren, Alain Prost y Ayrton Senna, chocando sus ruedas mientras luchaban por el liderato. Aquella historia de gloria y controversia quedó grabada en el alma de Suzuka. Hoy, el piloto tapatío y Cadillac buscan escribir su propio capítulo en este circuito legendario.