Checo Pérez, de vuelta a la pista en Miami con el recuerdo de su debacle en 2024 y elogios de Franco Colapinto: “Es el mejor de la F1”

Checo Pérez volverá a la pista luego del parón obligado en la Fórmula 1 debido al conflicto bélico desatado por Israel y Estados Unidos en Oriente Medio. El Gran Premio de Miami se correrá el próximo fin de semana, con malos recuerdos para el piloto mexicano, pero con la certeza de que es uno de los más experimentados de la grilla y ejemplo para muchos de los jóvenes que comienzan a despuntar.

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Después de un año sabático, el jalisciense está de vuelta tras su estrepitosa salida de Red Bull en 2024, para su decimoquinta temporada en el Gran Circo. Y más allá de la polémica que envolvió su ruptura con el equipo de las bebidas energéticas, la bola de nieve que se desencadenó desde entonces ha revalorizado la figura de Pérez Mendoza, quien —más que nunca— es el espejo para jóvenes como el argentino Franco Colapinto.

“Checo es de Boca. ¿Cómo no voy a ser amigo de Checo?”, dijo entre bromas el volante de Alpine, antes de deshacerse en elogios hacia el de Guadalajara en una charla con ESPN. “Checo para mí es el mejor de la F1, ya te lo dije muchas veces, no le voy a seguir tirando flores, pero de muy chiquito era su fan y correr contra él y correr contra Lewis Hamilton y Fernando Alonso es para mí un placer enorme”.

Las diferencias entre ambos son tales, que cuando el mexicano debutó en la máxima categoría del deporte motor, Franco Colapinto solo tenía ocho años, por lo que ha sido una inspiración con quien ahora comparte pista. Por ello es que no oculta su alegría por el retorno del tapatío de 36 años de edad con Cadillac.

“La verdad que lo disfruto mucho y aprendo mucho de ellos”, continuó el argentino. “Que Checo haya vuelto a la F1 a mí me hizo muy feliz porque lo extrañaba mucho, el año pasado lo extrañé un montón. Es alguien con quien al final tengo más afinidad, me da un poco de risa y la paso bien. Siento que es uno más como yo en la parrilla”.

Desde que el GP de Miami se incorporó al calendario de la F1 en 2022, Sergio Michel Pérez Mendoza ha tenido un buen desempeño en el Miami International Autodrome, al terminar cuarto, segundo y otra vez cuarto en sus tres únicas participaciones ahí.

Sin embargo, fue en su última aparición en 2024 que la carrera en la Capital del Sol fue la última vez que finalizó dentro del Top 5, pues desde entonces comenzó su debacle que lo sacó de la escudería de las bebidas energéticas. Por ello, buscará con Cadillac cambiar su destino en Miami y escribir una nueva página en su libro de éxitos.