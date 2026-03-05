Checo Pérez, el principal protagonista de la nueva intro de la temporada 2026 de Fórmula 1

Checo Pérez lidera el regreso de Cadillac en el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 en el GP de Australia.

El día más esperado por los aficionados de la Fórmula 1, con el inicio de la temporada 2026 con el GP de Australia, ha traído consigo un inesperado protagonismo de Checo Pérez. El mexicano está de vuelta en la categoría reina del automovilismo mundial con Cadillac después de un año sabático debido al despido de Red Bull, y a su regreso, encabeza la nueva intro para desatar la euforia de sus fanáticos.

La nueva temporada ha comenzado en Melbourne. El campeonato de 2026 marca una nueva era con un reglamento profundamente modificado y numerosas actualizaciones en comparación con el año pasado. Pero además, la categoría reina acaba de revelar la nueva e icónica introducción que acompañará la temporada.

Con la emblemática The Chain (2018) de Brian Tyler, la nueva intro mantiene su esencia con la icónica banda sonora de los últimos años, pero el vídeo refleja las numerosas novedades de la parrilla de 2026.

La plantilla de pilotos aumenta a 22 con la llegada del nuevo equipo Cadillac, representado por Valtteri Bottas y Sergio Pérez, quien es el primero en aparecer debido a que, al ser una nueva escudería y —obviamente— sin haber sumado puntos, los dos conductores fueron alineados primero, para luego ir en orden ascendente hasta llegar al equipo de más unidades en 2025, McLaren con el campeón Lando Norris como último en aparecer.

Otro que es nuevo en el intro es el joven Arvid Lindblad, ascendido a Racing Bulls junto a Liam Lawson. También se notan los cambios en Red Bull Racing, con Isack Hadjar en sustitución de Yuki Tsunoda. Además destaca el debut oficial de Audi, que sustituyó a Kick Sauber en la parrilla.

Con la temporada a la vuelta de la esquina, la atención se centra en los cuatro equipos punteros, como fueron Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren. Sin embargo, también surgen historias interesantes de los últimos clasificados, con las participaciones de Audi y Cadillac y las sorpresas en los test de pretemporada de Williams y Aston Martin.

La expectación por el campeonato de 2026 es alta. Las nuevas reglas han transformado muchos aspectos de la categoría y aún persisten muchas incógnitas. Solo la pista dará los primeros veredictos reales sobre el rendimiento del equipo.