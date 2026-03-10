Checo Pérez enfrenta a sus propios demonios en China tras prometedor debut con Cadillac en Australia

Checo Pérez logra terminar el debut de Cadillac en F1 y se prepara para el desafiante Gran Premio de China

Checo Pérez consiguió una auténtica proeza al lograr acabar la carrera en el debut de Cadillac en la Fórmula 1. Gracias al mexicano, el naciente equipo estadounidense —que se convirtió en el primero completamente nuevo en unirse a la parrilla en una década— logró superar con creces las expectativas en el Gran Premio de Australia. Pero ahora, el piloto mexicano deberá enfrentar a sus propios demonios en China.

TE PUEDE INTERESAR: Barcelona sufre pero logra empate ante Newcastle gracias a un penal en los últimos minutos

La escudería estadounidense cumplió el objetivo de completar su primera carrera con uno de sus dos monoplazas, aunque ahora deberán pensar en el Circuito Internacional de Shanghai, un monstruo difícil de domar que representa un desafío completamente diferente a la pista callejera de Melbourne.

Aunque Valtteri Bottas no pudo terminar la carrera del domingo, Pérez Mendoza finalizó en el puesto 16 para asegurar que el equipo estadounidense sellara el final de la carrera en apenas su primer intento.

“Fue maravilloso terminar la primera carrera del Cadillac Formula 1 el fin de semana pasado”, indicó el tapatío tras su primera experiencia con el MAC-26.

Lo cierto es que poner a prueba un coche en las pruebas es una cosa, pero poner dos en pista es otra muy distinta. Cadillac hizo precisamente eso durante el fin de semana de Melbourne, al conseguir tres sesiones de entrenamientos bastante limpias, aunque el jalisciense de 36 años sufrió un trompo inusual en la FP1 que puso a prueba los reflejos del mexicano y la capacidad de recuperación del monoplaza.

En la clasificación, ambos coches quedaron eliminados en la Q1, lo cual no fue una sorpresa para una escudería debutante. Pero ambos pilotos lograron varias vueltas rápidas con el neumático blando, acumulando datos valiosos para el desarrollo futuro. Con Carlos Sainz (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin) sin poder participar por problemas con el coche, Cadillac demostró una fiabilidad impresionante en su primera sesión de clasificación, al completar todas las vueltas programadas sin contratiempos.

Desafortunadamente, el día de la carrera, la fiabilidad finalmente les pasó factura cuando Bottas se vio obligado a parar en el césped por un problema en el sistema de combustible. El finlandés, que había mantenido un ritmo constante durante buena parte de la competencia, vio truncada su participación cuando todo parecía indicar que podría cruzar la meta.

Foto: Reuters

Aunque no fueron el único equipo que sufrió en el Gran Premio. Isack Hadjar de Red Bull y Fernando Alonso con el Aston Martin también se retiraron, mientras que Nico Hulkenberg ni siquiera logró tomar la salida con Audi, para demostrar que la primera carrera de la temporada suele ser implacable incluso para los equipos más experimentados.

Pérez terminó la carrera tres vueltas después, en el puesto 16, por delante de Stroll, y el equipo ahora tiene algo sobre lo que construir mientras busca ganar más experiencia en la F1. Ahora, deberá poner especial énfasis en la carrera china.

“Ahora se trata de dar pasos adelante en todo lo que podamos, y Shanghái es un estilo de circuito completamente diferente, lo que significa que podemos aprender mucho. El Sprint hará que este fin de semana sea un desafío, pero estoy emocionado de volver al auto y ayudar al equipo a correr”, afirmó Checo Pérez.

El problema es que el de Guadalajara, Jalisco, tiene un historial dispar y, en general, decepcionante en el Gran Premio de China. Su podio de 2024 marcó un cambio significativo en su rendimiento en el Circuito Internacional de Shanghái, pero en un total de 10 participaciones, ha puntuado solo cuatro veces, siendo su resultado de 2024 su único Top 5, por lo que para el próximo fin de semana, el panorama no es alentador.

Las estadísticas juegan en contra del mexicano, aunque su experiencia y conocimiento del trazado chino podrían ser determinantes para guiar a Cadillac en su segundo desafío. El formato Sprint, con menos tiempo de entrenamientos, exigirá una adaptación rápida tanto del piloto como del equipo, poniendo a prueba la capacidad de reacción de una escudería que apenas comienza a caminar en la máxima categoría.