Checo Pérez está en el mejor momento de su vida personal y profesional, afirma su padre

Don Antonio Pérez Garibay vaticinó que a más tardar en cuatro carreras más, su hijo y la nueva escudería Cadillac empezarán a sumar puntos en la F1

Al fin y al cabo, su padre. Don Antonio Pérez Garibay, papá de Checo el piloto mexicano de Fórmula Uno, está muy contento con el desempeño de su hijo en su regreso a la ‘Gran Carpa’ donde ya completó tres carreras con su nueva escudería Cadillac; lo ve contento, pleno, en su mejor momento.

TE PUEDE INTERESAR: Liga MX se independiza de la FMF: aprueban nuevo modelo de gobernanza

“(Checo) ha hecho una gran preparación, tiene una gran motivación, hay mucha inspiración; hoy como padre lo veo increíble, y como profesional mejor que nunca; esta gran oportunidad con Cadillac fue muy buena para él y estoy seguro de que va a hacer grandes cosas con ese equipo”, aseguró don Toño.

“Veo a un Sergio Pérez en el mejor momento de su historia en cuanto su vida personal y profesional”, agregó el orgulloso padre.

Para Antonio Pérez es cuestión de tiempo para que Sergio y el equipo Cadillac comiencen a sumar los primeros puntos en la historia de la naciente escudería dentro de la Fórmula 1, puesto que ha visto avances importantes en las primeas incursiones en Australia, China y Japón.

“En estas últimas carreras ha sido muy rápido y el avance muy positivo. Cuando iniciaron estaban a cuatro segundos de la punta, hoy se encuentran a casi dos, ya recortaron esa brecha. Eso significa que en tres o cuatro carreras tendremos a Cadillac sumando puntos. Estoy seguro de que para final de año estarán peleando la punta”, vaticinó.

En su análisis sobre la actual temporada de la F1, el padre de Pérez Mendoza dijo que hasta el momento la gran decepción del campeonato es el equipo Aston Martin.

“Si me preguntas quién ha sido el fracaso yo creo que Aston Martin y Honda. Esperábamos que estuvieran en la punta peleando los primeros lugares y nunca nos hubiéramos imaginado que iban a estar atrás de Cadillac”, opinó.

Sobre la relación de su hijo con su coequipero Valtteri Bottas, Toño Pérez dijo que el debate se ha centrado mucho en un ‘enfrentamiento’ al interior de Cadillac, y que eso debería de cambiar puesto que los dos son profesionales y están enfocados en dar resultados inmediatos al equipo.

“Se trata de dos subcampeones del mundo, hay que entender eso. Los dos son unos profesionales y saben que hay que llevar a Cadillac al frente. La pelea no es entre ellos, es parar adelante, ya sea que gane Bottas o que gane Checo Pérez, pero que el triunfo sea de Cadillac”, sentenció.

Foto: Reuters

“Guadalajara será la mejor sede del Mundial”

Antonio Pérez Garibay se refirió a la organización del Mundial 2026 en Guadalajara, estado donde está muy activo pues funge como delegado de la Secretaría de Gobernación.

“Estamos construyendo el Jalisco del futuro. Guadalajara será la mejor sede para el Mundial de Futbol. Se verán los mejores eventos, las mejores relaciones y va a ser maravilloso. Están agotadas todas las habitaciones en Puerto Vallarta, Tapalpa, Atemajac de Brizuela, el turismo ha abarrotado Jalisco. No sé cómo se encuentra en la Ciudad de México y Monterrey, pero en Jalisco estamos listos para recibir el Mundial y todas esas grandes fiestas”, concluyó.