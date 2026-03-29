Checo Pérez finaliza 17 en Suzuka con Andrea Kimi Antonelli ganador: “Ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año”

El mexicano finalizó en la posición 17 en el Gran Premio de Japón en Suzuka, donde consiguió completar la carrera en la misma vuelta del líder

Sergio Pérez ha alcanzado su mejor desempeño con Cadillac tras regresar a la Fórmula 1 luego de un año sabático fuera de las pistas. El mexicano finalizó en la posición 17 en el Gran Premio de Japón en Suzuka, donde consiguió completar la carrera en la misma vuelta del líder —el joven de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli— por primera vez en el año. Un logro que, aunque pueda parecer menor, representa una mejora significativa en el rendimiento del MAC-26.

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Bajo el sol de Suzuka, la máxima categoría del deporte motor vivió un fin de semana de contrastes que refleja el momento actual del campeonato: la irrupción de un talento joven como Antonelli y la lucha de un equipo debutante por encontrar su lugar.

El italiano de 19 años de Mercedes cruzó la meta en primer lugar y consiguió su segunda victoria consecutiva, tras ganar en China, donde se convirtió en el primer italiano en lograrlo en 20 años. Con ello, igualó una marca histórica de Alberto Ascari, vigente desde hace 74 años.

Con 72 puntos, Antonelli se coloca como líder del campeonato, en un arranque inesperado para un piloto tan joven. El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren), mientras que Lando Norris fue quinto y Lewis Hamilton sexto.

Mientras la atención se centraba en la punta, en la zona media ocurrió una historia distinta: la de Sergio Pérez, quien terminó 17º en una carrera considerada un avance importante para Cadillac en su año de debut.

“Ésta ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año. Hemos experimentado un gran progreso en un corto espacio de tiempo y podemos estar contentos de haber cruzado la meta con ambos coches una vez más”, dijo el tapatío.

Por primera vez en la temporada, Pérez completó la carrera en la misma vuelta del líder, mostrando un mejor ritmo en varios tramos, aunque aún limitado por problemas mecánicos en la energía, caja de cambios y motor.

El piloto de 36 años consideró que su auto fue más rápido que Aston Martin en varios momentos, lo que refleja un progreso gradual.

“Fue bastante interesante. Cuando estaba siguiendo a los Williams y los Alpine, pude ver que no están demasiado lejos; simplemente son capaces de encontrar ritmo constante. Nos falta carga aerodinámica”, explicó.

Para Pérez también fue importante terminar por delante de su coequipero Valtteri Bottas, quien finalizó 19º. Los datos de Australia, China y Japón servirán para el desarrollo del equipo en fábrica.

“Esperamos que las mejoras que llevemos a Miami nos permitan ser mucho más competitivos”, sentenció.

Así, Suzuka deja una Fórmula 1 en transición: un joven de 19 años dominando el presente y un equipo como Cadillac que avanza paso a paso en su consolidación.