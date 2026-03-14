Checo Pérez finaliza 19 en la primera Sprint Race de la temporada pese a los problemas de Cadillac

Checo Pérez ha podido terminar la Sprint Race del Gran Premio de Shanghái. Y no es poca cosa. El mexicano se ha mantenido estoico en pista durante sus primeras dos apariciones, mientras su coequipero Valtteri Bottas abandonó por segunda vez consecutiva en el inicio de Cadillac en la Fórmula 1. En tanto, George Russell ganó la carrera rápida y se mantiene como el piloto de mejor forma en toda la grilla.

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El británico de Mercedes superó a los dos autos Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes completaron el podio en la primera Sprint de la temporada 2026 de la máxima categoría. Pero para Checo, el haber finalizado —incluso en la decimonovena y última posición— es todo un logro.

Con todo y una penalización, no haber tenido más de 13 vueltas en la FP1 y sin siquiera haber competido en la qualy de la sprint, el tapatío se las ingenió para acabar la carrera rápida en el Circuito Internacional de Shanghái, donde Bottas, Arvid Lindblad y Nico Hulkenberg abandonaron.

Pérez tuvo una espectacular largada al pasar de la última posición 22 al casillero 17 gracias a un inteligente adelantamiento por fuera de los dos Aston Martin, quienes posteriormente lo superaron. Entre la segunda y tercera vuelta, el tricolor comenzó una pugna llanta a llanta con su excompañero en Force India, Nico Hulkenberg, hasta que finalmente el alemán lo dejó atrás al jalisciense y a Alonso y Stroll, mientras que Pérez se estancó en el vigésimo puesto.

Arvid Lindblad volvió a encontrar problemas en su auto y fue el único detrás de los dos Cadillacs, que jugaban su propia liga por ver quién sacaba mejor provecho de un MAC-26 que apenas vive sus primeras rodadas. Para la novena vuelta, Bottas rebasó al mexicano para quedarse con el lugar número 20 con 10 giros restantes; pero ni dos vueltas pasaron cuando el tapatío hacía lo propio sobre su coequipero.

En la duodécima vuelta, Bottas demostró algunos problemas con su monoplaza y Lindblad lo adelantó por un instante, antes de que su auto perdiera potencia dramáticamente hasta obligarlo a ir a pits, al tiempo que el de Guadalajara, Jalisco, seguía firme y Antonelli registraba vuelta rápida.

Sprint data logged. Moving our focus to Quali 👊



We’ll be analyzing the power issue that ended VB77’s race on lap 14, but the work continues. pic.twitter.com/KHbri4elg5 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 14, 2026

A solo cinco vueltas del desenlace, Hulkenberg, quien había hecho una buena carrera hasta entonces al escalar a la posición 16, vio cómo su auto dejó de responderle hasta obligarlo a salir de pista y tener que abandonar, provocando bandera amarilla y un inevitable safety car, lo que ayudó a que la alineación entera acudiera a boxes, donde Cadillac notó fallas en el carro de Valtteri y optaron por no regresarlo a pista.

Con tres abandonos, Sergio Michel era el último del pelotón en la decimonovena puesto detrás de su excoequipero canadiense en Racing Point y Hadjar. Tras la reanuda y con compuestos suaves, Pérez intentaba pero se quedaba corto en sus intentos por recortar la brecha con sus rivales y, peor aún, era sancionado con cinco segundos debido a no seguir las reglas bajo el safety car.

De esa forma, el mexicano de 36 años se concentró en cuando menos cruzar la meta para mantener intacto su paso por las pistas en esta naciente campaña, mientras que Russell parece estar en estupenda forma para contender por la corona en posesión de Lando Norris.