Checo Pérez, listo para iniciar una nueva era con Cadillac en Fórmula 1: las primeras prácticas libres, su primera prueba

No hay fecha que no se cumpla y Checo Pérez volverá a subir a un auto de Fórmula 1 en una competencia oficial por primera vez luego de 452 días de espera. Lo hará al volante del MAC-26 de la naciente escudería Cadillac en los primeros ensayos libres del Gran Premio de Australia 2026, donde ya mismo comenzará la compleja lucha personal con su coequipero Valtteri Bottas, en busca de definir quién verdaderamente es el piloto principal del equipo estadounidense.

La Fórmula 1 se prepara para vivir un fin de semana histórico, pues no solo marcará el inicio de la temporada 2026, sino que será el escenario del debut de Cadillac como el undécimo equipo en la parrilla, al ser el primer conjunto completamente nuevo en unirse al campeonato desde 2016. Y lo hará con una alineación de lujo.

Checo y Valtteri son dos veteranos con 16 victorias combinadas, y ambos regresan a la competición tras un año de ausencia con la misión de grabar sus nombres en los libros sagrados del automovilismo. La expectación es palpable en Melbourne. Para el finés, que llega tras una temporada como reserva en Mercedes, este Gran Premio tendrá un sabor especial.

El finlandés de 36 años, 10 veces ganador en la categoría, no oculta su emoción por formar parte de este proyecto desde su génesis. “El Gran Premio de Australia de este año es una experiencia única”, declaró con palpable entusiasmo. “Siempre me encanta venir a Melbourne, pero esta vez, llegar para escribir historia con el equipo Cadillac de Fórmula 1 es aún más especial”.

Por su parte, el mexicano de 36 años, regresa a la competición con la misma dosis de ambición que le llevó a cosechar seis triunfos, cinco de ellos con Red Bull. Tras un año de pausa, el tapatío se muestra renovado y listo para asumir el liderazgo junto a Bottas. “Es un honor estar en Australia este fin de semana, escribiendo historia con el equipo Cadillac de Fórmula 1“, comentó. “Formar parte de este fantástico equipo nuevo ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera hasta ahora”.

Pero el debut de Cadillac no es el único aliciente de una temporada que promete revolucionar el deporte. La F1 estrena en 2026 uno de los mayores cambios regulatorios en una generación. El DRS ha sido relegado al olvido para dar paso a la aerodinámica activa, mientras que las nuevas unidades de potencia priorizan la recuperación y el aprovechamiento energético.

Los monoplazas serán más pequeños, tendrán un aspecto y un sonido diferentes, y contarán con mejoras sustanciales en materia de seguridad. Todo lo que se aprendió en 2025 queda, en gran medida, obsoleto. Un McLaren dominador el año pasado no garantiza un auto veloz en Melbourne, y la adaptación será la clave del campeonato.

La parrilla tendrá además a Audi, que hace su entrada como equipo oficial, aunque su estructura es una evolución de Sauber, pues mantendrá a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Pero el foco sin duda está puesto en Cadillac como la gran novedad, que con Bottas y Pérez al volante, aporta un toque de veteranía y experiencia en un año donde solo hay un volante debutante, el joven Arvid Lindblad, de 18 años, que ocupará un asiento en Racing Bulls.

McLaren, Mercedes, Ferrari, Williams, Aston Martin, Haas y Alpine repiten alineaciones, garantizando una estabilidad que contrasta con la vorágine normativa. La temporada constará de 24 carreras por tercer año consecutivo, con un calendario reajustado para facilitar la logística. Madrid se estrena como sede en sustitución de Imola, mientras que Estados Unidos mantiene sus tres citas: Miami, Austin y Las Vegas. La sombra de la guerra en Oriente Medio, sin embargo, planea sobre las cinco carreras programadas en la región.

Será este jueves 5 de marzo cuando inicie la FP1 a las 19:30 horas de la Ciudad de México. Luego, la FP2 continuará a las 23:00 horas para completar el primer día oficial de la temporada para Cadillac y Checo, a la espera de obtener buenos números rumbo a la carrera en Melbourne.