¿Checo Pérez peligra en Cadillac? Ya sabe a qué piloto reemplazará Colton Herta si ficha para 2027

Colton Herta se perfila como candidato a un asiento en Cadillac F1, lo que podría poner en riesgo el lugar de Valtteri Bottas o Sergio Pérez en 2027

Colton Herta tiene la meta de llegar a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac. El piloto estadounidense, que dio el salto al panorama europeo desde la IndyCar en 2026 para competir en la Fórmula 2 y así intentar obtener la superlicencia de la FIA, aspira ahora a un asiento en la máxima categoría del automovilismo, y todo apunta a que podría sustituir a alguno de los dos volantes titulares que actualmente representan a la naciente escudería en el Gran Circo.

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La presión sobre Herta ha sido considerable desde el principio. El propio jefe de Cadillac, Dan Towriss, fue contundente con él en relación a su paso por la F2 esta temporada. Según se reveló, Towriss le dijo a Herta que “nunca volviera a hablar” de la Fórmula 1 si rechazaba competir en la categoría de ascenso este año.

Esa advertencia encendió las alarmas del estadounidense, que finalmente aceptó el reto y ahora lucha por un lugar en la parrilla de la máxima categoría, con la posibilidad real para 2027. Y mientras Cadillac ha apostado por la experiencia para su temporada de debut en 2026, tanto Valtteri Bottas como el mexicano Sergio Pérez tendrán que acelerar el paso ante la posible llegada de Herta.

Los recién llegados a la F1 cuentan con dos pilotos veteranos como Checo Pérez y Bottas, quienes están demostrando ser vitales para el desarrollo del equipo. Sin embargo, el plan a futuro parece estar trazado para que Herta ocupe uno de esos asientos. La pregunta es: ¿a quién reemplazaría?

Según distintas versiones, el jalisciense de 36 años tiene un 90% de probabilidades de conseguir un mejor contrato que el finlandés de la misma edad, lo que dejaría al europeo en una posición vulnerable de cara a 2027.

Overall, another positive weekend. Wild conditions in the race, took a swing at strategy, learned a bunch and came home P8… was great to race in front of the home crowd, thanks for all the support! On to 🇨🇦. 🤘#HitechGP #formula2 #f1 pic.twitter.com/R4qoydOmpV — Colton Herta (@ColtonHerta) May 3, 2026

Tanto a Pérez Mendoza como a Bottas, probablemente, no les quede mucho tiempo en esta categoría. Por ende, Cadillac está preparando a Herta para un asiento en el futuro, con sus incursiones en la F2 durante 2026 como parte fundamental de ese proceso.

Para acelerar aún más su desarrollo, Herta participará en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) en Barcelona, donde el equipo busca que adquiera experiencia en un monoplaza de F1 que impulse su evolución. El objetivo del estadounidense es conseguir un asiento en la parrilla y todo indica que Bottas podría ser el sacrificado en el proceso.