Checo Pérez revela las claves para tener éxito en el GP de Japón: “Estoy entusiasmado”

El más nuevo equipo de la máxima categoría ha logrado una evolución significativa en las dos primeras carreras de la temporada 2026

Checo Pérez sabe cuál es la ruta que Cadillac debe recorrer para mantener su progreso en la Fórmula 1. El más nuevo equipo de la máxima categoría ha logrado una evolución significativa en las dos primeras carreras de la temporada 2026. Pero ahora deberá afrontar el nada sencillo reto de mantener ese buen paso en el circuito de Suzuka, una pista de 5.807 kilómetros de gran dificultad técnica.

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Para continuar con su pleno desarrollo en el Gran Circo, ahora los objetivos de la escudería de General Motors son aún más ambiciosos para el Gran Premio de Japón de este fin de semana. Luego de que solo el piloto mexicano pudo ver la bandera a cuadros en la carrera debut en el Gran Premio de Australia, y tanto Checo como su compañero Valtteri Bottas pudieron terminar la carrera de Shanghái, esperan continuar con ese crecimiento.

“El equipo ha estado trabajando duro durante las dos primeras carreras de la temporada y ya hemos logrado un progreso notable. El fin de semana de Sprint en China fue un nuevo desafío, pero lo superamos con éxito y salimos fortalecidos”, declaró el tapatío de 36 años previo a la carrera nipona.

Una arriesgada maniobra sobre su compañero Valtteri Bottas en el pasado Gran Premio de China provocó al piloto de Guadalajara, Jalisco, un sinfín de señalamientos debido a que el incidente pudo haber terminado en un monumental desastre para Cadillac en apenas su segunda carrera en la Fórmula 1. Pero ahora, con los ánimos renovados, ha dado vuelta a la página por el bien de su equipo.

“Estoy entusiasmado por seguir esforzándome en Suzuka, un circuito que exige mucho a los pilotos y donde ya he subido al podio. Si bien la configuración con mayor carga aerodinámica hará que el fin de semana sea más complicado, lo afrontaremos de la misma manera: concentrándonos en tener sesiones sin problemas, progresando en cada salida a pista y llegando al final de la carrera”, afirmó.

El director ejecutivo Dan Towriss confirmó ese progreso que ya está logrando Cadillac en apenas unas cuántas carreras y destacó la labor conjunta para alcanzar metas que llevarán al equipo en algún punto del año a su anhelado destino.

“Lo que este equipo ha logrado en tan solo dos carreras dice mucho sobre la disciplina, el talento y el trabajo incansable que se lleva a cabo en Silverstone, Indianápolis y Charlotte. Creemos que nuestro proceso seguirá acelerando el progreso a medida que buscamos construir este equipo de la manera correcta. Ahora nos dirigimos a Japón, uno de los grandes escenarios de la Fórmula 1, y hay una gran ilusión en todo el equipo por afrontar este desafío”, sentenció.