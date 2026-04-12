Checo Pérez sabe que Cadillac puede afianzarse en la Fórmula 1: “Ahora es el momento de demostrar”

Es cierto que el debut de Cadillac en la Fórmula 1 se centró en un ejercicio de supervivencia, pero las primeras impresiones han sido algo más que alentadoras. Luego de tres carreras, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas han llevado al naciente equipo a ver ondear la bandera a cuadros en dos ocasiones consecutivas, tanto en China como Japón. Un pequeño pero significativo hito para una escudería recién incorporada a la parrilla que se cocina a fuego lento.

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En Suzuka, la situación se tornó aún más evidente. El equipo estadounidense superó a Aston Martin para evitar la última fila, aunque el cronómetro reveló la cruda realidad, pues quedaron a unos 2.3 segundos del líder en la Q1 y todavía a un segundo del grupo de la zona media. Es por eso que, si bien es un progreso, también es un recordatorio de la enorme montaña que aún queda por subir.

Los primeros indicios son alentadores, pero no engañosos. En Japón, la realidad del desafío de desarrollo de Cadillac se hizo más evidente. Para el piloto mexicano fue una muestra de lo que ya había identificado como el principal obstáculo del equipo y convertir las promesas iniciales en avances de desarrollo sostenidos frente a rivales con mucha más experiencia en el Gran Circo.

“Ha sido muy prometedor, pero por otro lado, también analizamos los tiempos por vuelta y vemos que necesitamos mejorar. Desarrollar significa superar en desarrollo a nuestros rivales, lo cual es bastante difícil de lograr en la Fórmula 1. Ese es el mayor desafío al que se enfrenta Cadillac como equipo, porque estos equipos llevan aquí mucho tiempo. Realmente necesitamos dar lo mejor de nosotros y ahora es el momento en que todos tenemos que demostrar que podemos hacerlo como equipo”, dijo Pérez a Motor sport.

A pesar de la pronunciada pendiente, el veterano mexicano percibe una base sólida bajo el humo de los neumáticos. Algo que valora, pero no por eso cae en excesos de confianza en apenas el comienzo de la temporada 2026 de la máxima categoría del deporte motor.

“Creo que tenemos una buena estructura, el equipo está en un buen momento y, con suerte, cuando empecemos a desarrollarnos, podremos dar pasos importantes. Creo que vamos por buen camino. Aún es pronto, así que estoy contento con nuestra situación actual. Pero, al mismo tiempo, hemos progresado mucho entre la primera y la segunda carrera, y quiero que sigamos así. Todos queremos ver un progreso enorme y empezar a recortar distancias cuanto antes”, afirmó el jalisciense de 36 años de edad.

Cadillac ya ha comenzado a poner a prueba su programa de mejoras. En Japón se presentó un difusor rediseñado para generar mayor carga aerodinámica, como parte de una iniciativa inicial para estabilizar el equilibrio y mejorar el rendimiento de la plataforma. Se planean más actualizaciones para Miami, pero el problema es obvio, pues todos los demás también están actualizando sus sistemas.

Para Cadillac, el primer obstáculo fue simplemente presentarse. El siguiente es mucho menos indulgente, pues debe demostrar que sus pilotos pueden ascender más rápido que aquellos que ya se encuentran en lo más alto de la tabla de la zona media. Y en esa carrera contrarreloj, el optimismo es verdadero, pero los resultados, necesarios.