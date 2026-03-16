Checo Pérez celebra el primer doble finisher de Cadillac en F1 2026 tras el GP de China y mantiene la ilusión por sumar puntos antes del parón

Cadillac ha logrado otro hito tan pronto como en el Gran Premio de China. El naciente equipo pudo conseguir por primera vez que sus dos coches terminaran la carrera. Algo que levantó la ilusión de Checo Pérez mientras la escudería estadounidense escribe su historia en la máxima categoría, al superar obstáculos mientras suma valiosa experiencia.

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Este logro se produjo incluso a pesar de que sus dos pilotos colisionaron en la primera vuelta de una carrera llena de incidentes en Shanghái. Pérez Mendoza se quedó sin pista cuando la larga curva a la derecha de la curva 1 se unió a la curva a la izquierda de la curva 2, e hizo contacto con el MAC-26 gemelo de Valtteri Bottas, quien pudo continuar, pero el mexicano hizo un trompo y cayó a la última posición en ese momento.

Congrats to Kimi Antonelli on his first F1 win! 👏



Good progress from @Cadillac_F1 getting both cars to the finish today.



Unfortunately from our side we didn’t maximise the full potential due to deployment issues that cost us in qualifying and the race.



See you in Japan! 🇯🇵… pic.twitter.com/kaLYpJhnJH — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 15, 2026

Afortunadamente, a pesar del incidente con las ruedas y la demora, tanto el finés como el jalisciense lograron llegar a la meta. El tapatío de 36 años reconoció su responsabilidad tras la carrera, al admitir que el incidente fue su culpa al intentar un rebase sin espacio suficiente.

Bottas terminó en la posición 13, el mejor resultado de Cadillac hasta la fecha, mientras que Pérez fue el último de los 15 pilotos que terminaron la carrera, con ambos intercalados entre el Haas penalizado de Esteban Ocon. El doble abandono de Aston Martin, por segunda carrera consecutiva, significa que Cadillac ocupa el décimo puesto en el Campeonato de Constructores.

“Espero que para el parón veraniego hayamos logrado sumar algunos puntos. Sabemos que es una tarea difícil dada la brecha actual, pero este equipo es nuevo y fundamentalmente diferente de otros que han llegado recientemente a la Fórmula 1″, expresó el piloto mexicano como muestra de su optimismo e ilusión con el muy aceptable comienzo de temporada para Cadillac.

Ni hao Shanghai 🇨🇳

Round 2 — F1 Sprint pic.twitter.com/bMKR5BDInL — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 12, 2026

Y es que la entrada del equipo de General Motors al Gran Circo ha sido sencillamente monumental. A diferencia de Audi, que cuenta con la ventaja de una estructura ya establecida gracias a Sauber, Cadillac ha construido su proyecto desde cero. Esta ambiciosa iniciativa, con sede en Silverstone, ya ha tenido un impacto significativo.

Uno de los retos inmediatos para Cadillac radica en resolver los problemas de fiabilidad y construcción de su vehículo. En las primeras carreras de la temporada, incluida la prueba de velocidad en Shanghái, se reportaron casos de componentes de la carrocería que se desprendieron durante la competición, un problema que el equipo está ansioso por solucionar cuanto antes.

Con el nuevo ciclo regulatorio aún en sus primeras etapas, Cadillac está preparada para aprovechar la evolución natural de su proyecto y así reducir gradualmente la brecha con los competidores de la zona media. Esta estrategia no se centra únicamente en los resultados inmediatos, sino en sentar bases sólidas para las próximas temporadas, con la mirada puesta directamente en 2027.