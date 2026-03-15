Checo Pérez ha vuelto a terminar una carrera a bordo de su Cadillac, pero esta vez con un amargo sabor de boca. Si bien el mexicano de nueva cuenta ha cumplido con una aceptable labor a pesar de las adversidades y que hasta afecta a otros pilotos, protagonizó un percance con su propio coequipero Valtteri Bottas. Pero por fortuna, eso no impidió que ninguno de los dos lograra cruzar la meta en Shanghái durante el Gran Premio de China 2026.

LEE ADEMÁS: Ring Royale 2026: así puedes ver EN VIVO y GRATIS las peleas este domingo 15 de marzo

El jalisciense —tal como ocurrió en Australia— otra vez evitó el último lugar de la competición con el hecho de cruzar la meta con su vehículo encendido. Pérez Mendoza finalizó en el décimo quinto puesto para mantener la esperanza de mejorar en un equipo que recién debuta en la máxima categoría del deporte motor. Mientras tanto, el joven maravilla de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, consiguió su primera victoria en la Fórmula 1.

El tapatío se ubicó por delante de Max Verstappen, Fernando Alonso y Lance Stroll, quienes abandonaron la contienda, así como de Oscar Piastri, Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Alexander Albon. El tricolor de 36 años se pudo recuperar de un trompo causado por un contacto con Bottas apenas en la primera vuelta de la carrera del Gigante Asiático.

Más allá de que perdió tiempo y afectó a su compañero finlandés, ambos se mantuvieron en el trazado para que por primera ocasión los dos bólidos de Cadillac llegaran al final. De hecho, Bottas concluyó en el décimo tercer peldaño, dos lugares arriba que el de Guadalajara, Jalisco. Después de la competencia, Sergio Pérez reconoció su responsabilidad por la maniobra, al asegurar que intentó aprovechar un espacio para rebasar, pero la situación terminó en un contacto entre ambos autos.

“Eso fue toda mi culpa. Vi el hueco y fui por él, pero obviamente, viéndolo ahora, Valtteri no tenía a dónde ir. Desafortunadamente, eso terminó costándome la carrera porque hice un trompo y perdí mucho tiempo. Por suerte, logré regresar al grupo”, mencionó Checo Pérez en la zona de medios, tras finalizar la carrera.

Tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas aún se ven lejos de colarse a la zona de puntos, pero ambos volvieron a tener otro triunfo interno para su equipo. Además, la ilusión está intacta cuando ven que el motor Ferrari es competitivo, con Hamilton y Leclerc en la parte alta, aunque en Cadillac esa unidad de potencia todavía no termine por explotarse con el desarrollo del bólido estadounidense.

En contraste, Antonelli vio cumplidos sus sueños al conseguir su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de China. Hubo lágrimas en los ojos del joven de 19 años que cumplió con las enormes expectativas generadas en Shanghái, demostrando que está en la lucha por el campeonato mundial.

Antonelli, que había recuperado el liderato perdido ante Hamilton en la primera vuelta, cerró la carrera con la serenidad imperturbable de un veterano curtido, salvo por un momento de infarto cuando bloqueó los frenos en la horquilla a tres vueltas del final.

Los neumáticos de Antonelli chirriaban y el caucho quemaba el asfalto, pero él se aferró al volante y terminó la carrera. Fue la impetuosidad de la juventud, pues el italiano se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera, solo por detrás de Verstappen.

Antonelli se encuentra ahora a tan solo cuatro puntos de Russell en el campeonato mundial. La magnitud de su logro es incalculable en apenas su segunda temporada en la Fórmula 1. Su victoria será celebrada por todo lo alto en Italia, al convertirse en el primer piloto italiano en ganar un Gran Premio desde Giancarlo Fisichella.

Fue Lewis Hamilton quien se alzó con el tercer puesto, su primer podio con Ferrari tras una reñida batalla callejera con su compañero Charles Leclerc.

Detrás de los líderes, la mala suerte acompañó al vigente campeón Lando Norris, y a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri. Ambos sufrieron problemas mecánicos que les impidieron tomar la salida. Verstappen también tuvo un fin de semana complicado en China, al abandonar la carrera en la vuelta 46 debido a un problema mecánico.