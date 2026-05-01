Checo Pérez sufre en Miami y queda fuera en la clasificación sprint de F1

Redacción deportes, 1 may (EFE) – El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, quedaron eliminados este viernes en la primera ronda de la calificación sprint (‘sprint shootout’) del Gran Premio de Miami (EE.UU.), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno.

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El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 28 segundos y 723 milésimas, sólo 10 milésimas menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Trending in the right direction. pic.twitter.com/kM3jZpcE42 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 1, 2026

Eliminados en la primera ronda (SQ1):

17. Liam Lawson (NZL) – Racing Bulls – 1:31,043

18. Esteban Ocon (FRA) – Haas – 1:31,245

19. Sergio Pérez (MEX) – Cadillac – 1:31,255

20. Valtteri Bottas (FIN) – Cadillac – 1:31,826

21. Fernando Alonso (ESP) – Aston Martin – 1:41,311

22. Lance Stroll (CAN) – Aston Martin – sin tiempo