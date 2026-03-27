Checo Pérez sufre impacto de Alex Albon en la primera práctica libre del Gran Premio de Japón

Cuando en 2021 Checo Pérez tomó el lugar de Alex Albon como segundo piloto de Red Bull junto a Max Verstappen, el tailandés aseguró que desde Milton Keynes se había tomado una decisión incorrecta al ser —según él— mejor conductor que el mexicano. Desde entonces, existen roces entre ambos y el ahora miembro de Williams ha chocado contra el Cadillac del tapatío en la FP1 del Gran Premio de Japón.

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Fue un momento de tensión entre Pérez y Albon en los últimos instantes de la primera práctica libre, que hizo recordar viejas rencillas del pasado, cuando el piloto de Williams intentó adelantar por el interior del MAC-26 en el Triángulo Casio. Ambos coches sufrieron daños, pero a pesar de eso, pudieron continuar y llegar por sus propios medios a los boxes.

El incidente será revisado por los oficiales, pero fue el segundo percance en la sesión para Albon, que ya había salido despedido de la pista en Degner 2 e incluso había chocado con la barrera de neumáticos al principio de la sesión. Más allá del susto que provocó el contacto con el tailandés, el jalisciense de 36 años finalizó en la posición 19 de los 22 autos que recorrieron el Circuito de Suzuka con un tiempo de 1:36.057 en su mejor giro.

Checo superó a su coequipero Valtteri Bottas, quien paró el crono en 1:37.224 en su mejor vuelta, siendo los dos Aston Martin de Lance Scroll y Jack Crawford en sustitución de Fernando Alonso, los de peores resultados en este primer ensayo.

Por su parte, Mercedes se consolidó como el gran favorito en este comienzo de temporada con una sólida actuación en la primera hora de entrenamientos libres. George Russell y Kimi Antonelli encabezaron la clasificación, mientras que Lando Norris de McLaren, tras un comienzo flojo, terminó tercero.

Russell supo afianzarse en la cima con un tiempo de 1:31.666, seguido de cerca por solo 0.026 delante de Antonelli, ganador en China. Norris, quien perdió los primeros 25 minutos de la sesión, quedó a 0.132 del británico, mientras que el otro auto papaya de Oscar Piastri fue cuarto, a dos décimas del líder del campeonato.