Checo Pérez, un trompo y sin un espejo en su regreso a la Fórmula 1 en la FP1 con Cadillac

Checo Pérez ha vuelto al volante de un Fórmula 1 452 días después. El esperado regreso del piloto mexicano finalmente se concretó sobre el asfalto de Melbourne Park durante las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de Australia 2026. Y aunque sufrió un trompo que le hizo perder la parte trasera de su MAC-26, luego de que previamente se cayera uno de sus espejos laterales, su anhelada presencia de nueva cuenta en el ruedo ha desatado la euforia de sus fieles aficionados.

El jalisciense vivió una primera sesión en el naciente campeonato y comenzó a tomar ritmo con su nueva escudería, en lo que significó su reencuentro con la grilla de la máxima categoría. En el exigente circuito urbano de Melbourne, la sesión matutina sirvió como el primer termómetro real para evaluar el rendimiento de los monoplazas tras meses de desarrollo y pruebas de pretemporada.

En ese contexto, el piloto tapatío finalizó la práctica en el lugar 20 con un tiempo de 1:24.620 en su mejor vuelta, un resultado discreto en términos de posición, pero que marcó su primer registro oficial en su esperado retorno a la categoría, lo que le permite acumular kilómetros y sensaciones con un monoplaza completamente nuevo.

El único gran inconveniente para el tapatío de 36 años de edad es que su coequipero Valtteri Bottas le ha ganado la primera batalla, por más mínima que sea. El finés finalizó en el lugar 17 con 1:24.022 en el mejor de sus giros, aunque también sufrió los estragos naturales para un equipo debutante, con la pérdida, de igual manera, de uno de sus espejos.

La sesión estuvo dominada por Ferrari, que firmó un doblete alentador. Charles Leclerc se situó al frente de la tabla de tiempos, seguido de cerca por su compañero de equipo, Lewis Hamilton, en lo que fue el primer asalto de la temporada para la escudería italiana. Ambos pilotos mostraron un ritmo sólido desde el arranque, confirmando las buenas sensaciones dejadas durante la pretemporada.

Detrás de los Ferrari se situaron los Red Bull, con Max Verstappen en la tercera posición y el novato Isack Hadjar en la cuarta, completando una actuación consistente para el equipo de las bebidas energéticas. La sorpresa agradable de la sesión la protagonizó Arvid Lindblad, el joven debutante de Racing Bulls, que firmó un impresionante quinto puesto en su primera aparición en un Gran Premio, demostrando que la nueva generación llega con fuerza.

No todo fueron buenas noticias en el garaje de los aspirantes, pues el actual campeón del mundo, Lando Norris, sufrió un contratiempo prematuro cuando un problema en la caja de cambios de su McLaren lo obligó a detenerse y quedarse fuera de la pista desde los compases iniciales, perdiendo un valioso tiempo de rodaje.

Peor fue la situación en Aston Martin, que vivió una sesión de pesadilla, pues Fernando Alonso ni siquiera pudo saltar al asfalto, mientras que su compañero Lance Stroll apenas pudo completar tres vueltas antes de que problemas mecánicos truncaran su participación.

La sesión también se vio interrumpida en varias ocasiones por banderas rojas. Además del incidente de Norris, tanto Lindblad como Alex Albon se detuvieron en la pista, obligando a los comisarios a neutralizar la práctica mientras se retiraban los monoplazas. Estos contratiempos añadieron complejidad a una sesión ya de por sí crucial para que los equipos comenzaran a entender el comportamiento de sus nuevas monturas en condiciones reales de pista.

Para Pérez, el objetivo de la jornada era el reencontrarse con la velocidad, adaptarse a los nuevos reglamentos y comenzar a construir la química con su equipo en un proyecto que apenas comienza. El vigésimo puesto no refleja el potencial de un piloto con seis victorias en su haber, pero en un fin de semana de estreno y con un monoplaza en fase de desarrollo, cada vuelta cuenta como aprendizaje.