Checo Pérez y el legado que quiere dejar más allá de su exitoso paso por Fórmula 1: “Nunca hay que ponernos barreras en nuestros sueños”

El piloto mexicano decidió volver para esta temporada 2026 como punta de lanza del naciente proyecto de Cadillac en la máxima categoría, en su año 15 en la grilla.

Checo Pérez ha pasado la mayor parte de su vida al volante. Sin nada que demostrar tras una longeva y exitosa carrera en la Fórmula 1, el piloto mexicano decidió volver para esta temporada 2026 como punta de lanza del naciente proyecto de Cadillac en la máxima categoría, en su año 15 en la grilla. Y aunque sabía que no sería fácil posicionar al MAC-26 más allá de la parte baja de la tabla, está decidido a hacer historia.

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Con 283 Grandes Premios a cuestas, seis victorias, 39 podios y tres poles, el jalisciense de 36 años de edad ha defendido los colores de Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull, antes de su irrupción con Cadillac. Su salida tras cuatro años en Milton Keynes, donde desempeñó un papel secundario junto al campeón del mundo Max Verstappen, no terminó bien. Por ello, tras un año sabático, decidió volver al ruedo para un último baile.

“Sentía que tenía asuntos pendientes en mi deporte. Al fin y al cabo, lo he dado todo por este deporte. Y sentí que la forma en que terminó con Red Bull no reflejó mi verdadero talento. Necesitaba demostrarme a mí mismo que soy el gran piloto que siempre he creído ser y que me retiraré del deporte cuando yo decida”, dijo a WWD.

En sus primeras tres carreras con el nuevo equipo estadounidense, el tapatío terminó 16 en Australia en la primera ronda, 15 en China en la segunda y 17 en Japón, resultados que han sido calificados como respetables. Pero él tiene grandes esperanzas y altas expectativas para el resto de la temporada.

“Estamos empujando a fondo y yo empujo a fondo en todos los frentes para el equipo. Realmente espero que pronto podamos empezar a luchar por puntos con el grupo de la zona media. Eso sería increíble”, señaló.

Checo empezó a correr en karts a los 6 años y fue el campeón más joven en la categoría junior. A los 14, se mudó a Europa para competir en la Fórmula BMW ADAC antes de unirse a la F1 en 2011, siendo el primer piloto mexicano en incorporarse al circuito en 30 años. Pero la máxima categoría ha cambiado drásticamente desde que empezó.

“Es una Fórmula 1 muy diferente hoy en día con las unidades eléctricas que nadie entiende, pero eso es lo que disfruto: la competencia y el trabajo con mi equipo para intentar avanzar en la parrilla y ese tipo de desafío”, aseguró.

Pérez Mendoza es considerado ya como el mejor piloto tricolor de todos los tiempos. Pero más allá de las pistas, ha abierto su corazón y el mensaje que Sergio desea proyectar es el de —al igual que él— no rendirse jamás, sin importar el ámbito.

“¿Qué me gustaría dejar? La huella de que todo se puede lograr y que no hay sueño más loco, ¿no? Imagínate, un piloto de Guadalajara de Fórmula 1. Tuve que tomar una decisión de dejar todo toda mi vida en Guadalajara, todo atrás para ir en busca de mi sueño. Nunca me imaginé que iba a ser tan, tan duro. Tan difícil estar allá lejos de todo y y en un país tan diferente suena suena muy loco, pero puede pasar. Entonces, que nunca hay que ponernos barreras en nuestros sueños y que mientras lo demos todo es lo único que importa”, compartió.

Finalmente, Sergio Michel Pérez Mendoza, no dudó un segundo en nombrar a su natal Guadalajara, Jalisco, como su lugar favorito en todo el mundo. Y, por supuesto, la torta ahogada, el platillo típico de la Perla de Occidente, es su preferido.

“Es mi casa, es mi mi paz, mi hogar. Mi familia, amigos, trabajo, todo lo encuentro aquí en Guadalajara. Como conductor, como piloto, yo diría esquivar todos los baches que hay en la ciudad, yo creo que me me ha ayudado. Ya más en serio, al final, yo creo que siempre te vas traes mucho de donde eres, ¿no? En en todos los sentidos, cultura, formas de ser, formas de entender la vida. Yo creo que traigo mucho de de Guadalajara también en todo en todo ese sentido”, sentenció.

Tras la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita debido a la guerra que desató Israel junto a su aliado bélico Estados Unidos en Irán y se esparció por todo Oriente Medio, su siguiente competencia está programada para el 1 al 3 de mayo en el Gran Premio de Miami. La temporada se extiende hasta diciembre e incluye 22 carreras alrededor del mundo, por lo que Checo tendrá tiempo de sobra para lograr sus objetivos con Cadillac.