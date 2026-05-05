Checo Pérez y el secreto para mantenerse vigente en Fórmula 1: “El verdadero reto no es llegar, es quedarte”

Sergio Pérez ha sabido ser un maestro en el arte de dominar la presión. El piloto mexicano ha sostenido su lugar entre los 22 asientos en la Fórmula 1 durante 15 de las últimas 16 temporadas en la máxima categoría del automovilismo. Y no ha sido una casualidad. El jalisciense es conocido por tener nervios de acero al volante y a pesar de tener toneladas de presión encima, como ocurrió en su reciente paso por Red Bull Racing.

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Es por ello que ahora, el conductor de 36 años y miembro de la naciente escudería Cadillac Formula 1 Team, se ha convertido en un libro abierto para compartir todo ese aprendizaje adquirido a lo largo de sus años en pista, con un curso para líderes y emprendedores que condensa dos décadas de estrategia bajo fuego real.

“¿Sabes cuántos pilotos sueñan con llegar a la Fórmula 1? Miles. ¿Sabes cuántos entran? Veintidós. Pero el verdadero reto no es llegar, es quedarte. No voy a convencerte de nada, solo voy a decirte lo que tengo: un sistema que construí durante veinte años bajo la presión más real que existe. Funciona, lo he probado cada fin de semana de mi vida”, dice el conductor jalisciense a través del clip compartido por la plataforma Brainzeed, donde se encuentra alojado su programa.

Bajo el nombre Sé el piloto de tu propia vida, el propio Pérez cuenta en dicho video de poco más de cinco minutos cómo ha reunido un sistema mental y estratégico que desarrolló a lo largo de los últimos 20 años, mismo que le permitió llegar lo más lejos posible dentro de la máxima categoría del automovilismo y que ahora pone a disposición del público en general, pues no es un curso para pilotos, sino para cualquiera.

El contenido del curso para emprendedores y líderes incluye, de acuerdo con el sitio oficial, ocho fórmulas exclusivas de Pérez Mendoza, además de ofrecer siete días de garantía total y un año de acceso completo a la plataforma, con el objetivo de entrenar mentalmente a los participantes para enfrentar escenarios de máxima exigencia. El costo regular es de 2,576 dólares, aunque actualmente cuenta con una oferta de lanzamiento de 499 dólares, con la opción de pagarse hasta en 12 cuotas. Los inscritos disponen de un año completo para finalizar el curso, avanzando a su propio ritmo según sus necesidades y disponibilidad.

“Porque aunque tu vida no vaya a 300 kilómetros por hora, a veces se siente como si sí. Este curso no es para todos, es para quien está dispuesto a trabajar, a entrenar su forma de decidir como un atleta que entrena su cuerpo. Soy Sergio Pérez, soy tu Brain-Master y esto es ‘Sé el piloto de tu propia vida’. Nos vemos en la pista”, finaliza el conductor mexicano que participa en la máxima categoría del automovilismo, cuyo curso ya está en línea en la página de Brainzeed.