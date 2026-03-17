Checo Pérez y las críticas en el paddock al nuevo reglamento de F1 similar a Mario Kart: “Ahora necesito un hongo”

Checo Pérez ha recordado aquellas interminables noches frente al televisor con su control de Nintendo en mano y una radiante sonrisa. Pero no precisamente por la nostalgia que le pudiera provocar el trasladarse a esos ratos de felicidad jugando Mario Kart, sino porque el nuevo reglamento de la Fórmula 1 implementado a partir de esta temporada 2026, más le recuerda a ese popular videojuego.

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El piloto mexicano de Cadillac no es el único en la grilla que ve las nuevas reglas de esa manera. Recién ironizó sobre las comparaciones entre el nuevo reglamento y el videojuego. Por lo que fiel a su agudo sentido del humor dentro y fuera de la pista, se sumó a las críticas que han surgido en el paddock durante el Gran Premio de China, donde lanzó por la radio del equipo ese picante comentario.

“Ahora necesito un hongo. Se acabó. No sé qué pasó”, dijo el tapatío de 36 años, una frase captada por las transmisiones oficiales que desató las risas de los aficionados y encendió aún más el debate sobre el nuevo sistema de adelantamiento.

Pérez Mendoza, que recientemente se unió a la naciente escudería en su debut como el undécimo equipo en la competición, fue contundente sobre el Modo Adelantamiento y el uso del botón de turbo, que le recuerdan a la rudimentaria mecánica del videojuego que se popularizó a finales de los años 90, justo cuando vivió la flor de su niñez.

“Me pareció muy poco realista, para ser honesto”, declaró el tapatío y además, señaló que el sistema facilita los adelantamientos, pero sin la intensidad de un verdadero duelo entre pilotos. “Es solo un botón. Adelantas y luego te vuelven a adelantar. Sí, al estilo de Mario Kart“, añadió.

“Es demasiado pronto para juzgar estas reglas, pero lo que vimos en Melbourne no me convenció”, concluyó. Otros pilotos, como Charles Leclerc de Ferrari, también han comentado las similitudes con Mario Kart, al señalar que el modo de adelantamiento se asemeja a los hongos mágicos que pueden proporcionar una ventaja temporal en la carrera. Aunque el monegasco, siempre reflexivo, ha pedido paciencia para evaluar el reglamento.

Oliver Bearman, piloto de Haas, coincidió en que podría parecer un videojuego, pero que la presión de gestionar recursos como la batería añade complejidad a la competición. El joven británico también ha intentado ver el lado positivo de las nuevas normas.