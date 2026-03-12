Checo Pérez y Valtteri Bottas visualizan la meta de Cadillac para reducir la brecha con el resto de los equipos en el corto plazo

El equipo recién debutante en el Gran Circo se dispone a actualizar su monoplaza en cada uno de los próximos grandes premios

Cadillac se ha trazado una meta concreta en este primer tramo de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Y con ello, Checo Pérez podría tener los blasones para salir a la pista y pelear de tú a tú con el resto de las escuderías que —por ahora— lucen muy lejos de ser alcanzadas por el naciente equipo estadounidense.

El equipo recién debutante en el Gran Circo se dispone a actualizar su monoplaza en cada uno de los próximos grandes premios. Así lo confirmaron tanto el volante mexicano como Valtteri Bottas, a la espera de sumar puntos antes de las vacaciones de verano. La escudería no pierde el tiempo y ya trabaja contrarreloj para acercarse a la zona media de la parrilla.

“Buscamos se reduzca esa brecha carrera a carrera, porque en la Fórmula 1 no hay tiempo. Hay muchas áreas en las que daremos grandes pasos en las próximas carreras, tanto a nivel operativo como estratégico. Creo que si hubiéramos puesto orden en la carrera desde Melbourne, hay cosas que podríamos haber hecho mejor. Mejores decisiones, mejor estrategia, a nivel operativo y también mejores paradas. Nuestra última parada fue muy competitiva”, compartió Pérez.

El equipo estadounidense debutó en la F1 la semana pasada en el Gran Premio de Australia, pero terminó bastante lejos de la zona media en Melbourne. Más allá de la atribulada escudería Aston Martin-Honda, Cadillac fue 1.4 segundos más lento que el siguiente coche en la clasificación. El tapatío terminó la carrera en el lugar 16 a 56 segundos del 15 Carlos Sainz y a 2 minutos con 28 segundos del último clasificado en puntos, una brecha bastante pronunciada por reducir.

“Lo anticipamos, lo sabíamos (que sería difícil). Este auto ya estaba listo hace mucho tiempo. Es muy básico; tuvieron que hacerlo muy pronto, la aprobación. Así que sabíamos que la salida siempre iba a ser difícil”, reconoció el jalisciense de 36 años según Motor Sport.

La falta de rendimiento del coche no sorprendió a sus pilotos, incluso con el proveedor de motores Ferrari en la pelea por la victoria en Melbourne.

“Ferrari demostró que puede competir con el tren delantero, así que el motor es decente y también deberíamos recibir toda su ayuda. Podemos ver qué tipo de despliegue están usando y podemos hacer lo mismo fácilmente si queremos. Así que no veo el despliegue como una limitación. Sin duda, es nuestro coche. Especialmente en el aspecto aerodinámico, nos falta bastante carga, sobre todo en la parte trasera del coche, lo que nos ha limitado un poco con esta configuración mecánica, ya que tenemos que hacer todo lo posible para proteger la parte trasera. Pero una vez que empecemos a ganar más carga, habrá más por venir”, señaló Bottas.

“No veo grandes problemas fundamentales. Si nos fijamos en los detalles de otros coches, creo que la carrocería se ve genial. Pero creo que la mayor diferencia con los equipos punteros reside en los detalles más sutiles. Así que no creo que haya grandes limitaciones. Todavía hay una diferencia con los coches de delante, y ahora tenemos que empezar a trabajar para reducirla. No es tarea fácil, pero hay mucho por delante para las próximas carreras”, agregó.

Particularmente en las paradas en boxes hay un margen de mejora evidente. Pérez pasó 18.951 segundos en boxes, 1.3 segundos más lento que los tiempos de McLaren y Ferrari, 17.649 y 17.664 segundos respectivamente. Todos los equipos lo hicieron mejor (Audi por 0.035 segundos), excepto Aston Martin, que admitió no tener prisa por volver a la pista debido a las molestas vibraciones del motor.

Es así que afinar estos detalles, sumados a las mejoras aerodinámicas que llegarán en las próximas citas, podría permitir a Cadillac dar el salto de calidad que Pérez y Bottas esperan antes del receso veraniego.